Ethiopie: « Le dialogue national - Une voie historique vers un avenir commun et la réconciliation », déclare le président de la Commission

Addis Ababa — « Le dialogue éthiopien n'est pas un mécanisme destiné à effacer sa magnifique diversité, mais un forum civilisé visant à mettre en place un système où tous coexistent harmonieusement malgré leurs différences », a déclaré aujourd'hui le commissaire en chef Mesfin Araya.

S'exprimant lors de l'inauguration de la très attendue Conférence nationale de dialogue à Addis-Abeba, le commissaire en chef s'est montré optimiste quant à la capacité de ce rassemblement historique à favoriser un consensus national solide, à panser les blessures historiques et à jeter les bases d'un avenir commun et pacifique.

Mesfin a souligné que, bien que l'Éthiopie puisse se prévaloir d'une histoire glorieuse et d'une riche diversité culturelle, elle a sans cesse été mise à l'épreuve par des désaccords politiques profondément enracinés.

Il a souligné que les divergences idéologiques sont le signe d'une démocratie vivante, et que la tragédie ne survient que lorsque la société tente de résoudre ces divergences par la violence, l'exclusion ou le ressentiment.

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Les précédents historiques ont prouvé que la force ou les solutions provisoires ne peuvent remédier aux problèmes systémiques, a souligné le président de la Commission, ajoutant que la seule voie viable pour aller de l'avant est un dialogue national inclusif, transparent et scientifiquement structuré.

Afin de garantir l'intégrité et la crédibilité maximales du processus, la Commission a passé les quatre dernières années à établir des lignes directrices opérationnelles transparentes et juridiquement solides. Ces cadres rigoureux ont été conçus pour garantir la responsabilité et des règles de procédure claires à chaque étape des délibérations, selon M. Mesfin.

Parallèlement, la Commission a donné la priorité à une représentation inclusive, oeuvrant sans relâche pour assurer la participation authentique et équitable des agriculteurs, des éleveurs, des femmes, des jeunes, des partis politiques et des institutions civiques issues de tous les horizons.

En outre, un vaste processus de formulation d'un programme à la base a été mené afin de recueillir les préoccupations, les idées et les aspirations sincères du public. Ces contributions ont ensuite été systématiquement affinées pour aboutir à des axes d'action concrets.

Enfin, la Commission a mené de vastes campagnes de sensibilisation à travers tout le pays, favorisant ainsi un profond sentiment d'appropriation à l'échelle nationale et veillant à ce que chaque citoyen comprenne le rôle essentiel qu'il joue dans ce parcours historique.

Les délibérations s'articuleront autour de huit grands axes reflétant les priorités des citoyens, à savoir la construction de l'État, la structure du gouvernement, le statut constitutionnel des villes fédérales, les affaires religieuses, le renforcement des institutions, l'État de droit, les affaires socio-économiques et la consolidation de la paix.

Le président de la Commission a souligné que les objectifs ultimes de ce dialogue historique sont d'ancrer une culture du dialogue autour d'une table ronde, de panser les blessures historiques et de favoriser un nouveau lien de confiance entre les citoyens, les forces politiques et l'État.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement fédéral, les administrations régionales, la société civile, la diaspora et les partenaires internationaux, notamment le PNUD, pour leur soutien technique et financier indéfectible.

Mesfin a enfin appelé tous les représentants à dépasser les intérêts étroits de leurs groupes respectifs et à se tourner vers le vaste horizon d'une Éthiopie unifiée et pacifique.

La Conférence de dialogue national a réuni 4 000 représentants issus de plus de 1 200 woredas.

Au cours des prochaines semaines, ces représentants mèneront des délibérations visant à aborder les problèmes les plus urgents et les plus profondément enracinés de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy, de hauts responsables gouvernementaux, des chefs religieux, des anciens traditionnels et des membres du corps diplomatique international ont honoré de leur présence cette cérémonie d'inauguration historique.