Afrique Centrale: La Banque centrale du Congo impose l'identification des clients lors des opérations de change chez les cambistes

La Banque centrale du Congo (BCC) serre la vis pour assainir le secteur des transactions financières en rendant obligatoires la vérification systématique d'une pièce d'identité valide avant toute opération de change ainsi que la délivrance d'un bordereau de transaction attestant l'opération. La BCC a annoncé, lundi 13 juillet, cette mesure aux bureaux de change agréés, à la Corporation professionnelle des cambistes manuels (COPCAM) ainsi qu'aux cambistes exerçant à titre individuel.

Lors d'une réunion stratégique tenue ce lundi à Kinshasa, l'autorité monétaire a rendu obligatoires deux mesures phares destinées à garantir la traçabilité des fonds et à lutter contre les circuits financiers clandestins : la vérification systématique d'une pièce d'identité valide avant toute opération de change et la délivrance d'un bordereau de transaction.

Cette décision de la BCC répond à un impératif de stabilisation économique, alors qu'une grande partie de la population congolaise recourt quotidiennement aux cambistes pour effectuer des échanges commerciaux ou sécuriser son épargne en devises étrangères.

La fin de l'anonymat pour assainir les transactions

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Désormais, aucune opération de change manuel ne devra être effectuée sans le respect de protocoles de sécurité stricts. Les dirigeants de l'institut d'émission rappellent que ces exigences administratives visent avant tout à protéger les usagers et l'économie nationale.

Ainsi, le cambiste doit impérativement exiger une pièce d'identité valide du client avant d'exécuter toute transaction afin de sécuriser le marché.

De même, un bordereau de change doit systématiquement être établi à l'issue de chaque opération. Ce document, qui doit mentionner la nature des devises échangées, le montant total de la transaction et le taux de change appliqué, constitue une preuve juridique indispensable en cas d'erreur ou de litige ultérieur.

Une riposte globale contre le blanchiment des capitaux

Face aux risques de fraude, la BCC exhorte les citoyens à éviter les cambistes clandestins et à privilégier exclusivement les opérateurs agréés et régulièrement affiliés, seuls soumis aux obligations de transparence et de traçabilité.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, les autorités monétaires préviennent que des contrôles rigoureux seront effectués afin de veiller au respect de ces règles de vigilance. L'objectif final demeure la détection précoce des flux financiers suspects en vue de prévenir efficacement le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute autre activité économique illicite en République démocratique du Congo.