Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance - 5 423 participants mobilisés pour les festivités

Le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a dévoilé, le 14 juillet, à l'Hôtel des armées, au camp Galliéni, au Plateau, les grandes orientations de la célébration de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale.

Les préparatifs pour la fête nationale du 7 août passent à la phase active. Face à la presse, dans les locaux de l'hôtel des armées, au camp Galliéni, au Plateau, le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a déclaré, le mardi 14 juillet 2026, que 5 423 participants sont mobilisés pour prendre part à ces festivités qui se tiendront à Yopougon, autour du thème : « Forces de défense et de sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement ».

Lors des échanges avec les médias, le premier responsable de la Grande muette a fait savoir qu'en plus des différentes composantes des forces armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi que plusieurs corps constitués, 534 engins seront en attraction durant le défilé militaire. Il s'agit, à l'en croire, d'avions, d'hélicoptères de combat, d'engins lourds et légers de combat, d'embarcations et de vedettes, sans oublier les camions et les gros porteurs et drones.

Dévoilant les grandes articulations de cet évènement commémorant l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale, le haut responsable militaire a confié que la célébration débutera, le 6 août, par des activités majeures.

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A cet effet, il a affirmé que lors de cette journée de veille de l'indépendance, aura lieu, à partir de 15h, au sein de la Brigade anti-émeute (Bae) de Yopougon, la finale du tournoi des Forces de défense et de sécurité (Fds) doté du trophée du Président de la République, chef suprême des armées, Alassane Ouattara. Cette opposition footballistique mettra aux prises, à l'en croire, les équipes de l'armée 1 et de la gendarmerie 1.

A 18h, se tiendra, selon le général d'armée, la marche au flambeau qui partira de trois axes différents. « Tout le monde va converger ensuite vers la Bae », a-t-il précisé. Avant d'annoncer la tenue du concerto, toujours au sein de la Bae, à partir de 21h.

Le vendredi 7 août marquera le début de la cérémonie officielle des festivités. Ce jour fatidique, a-t-il soutenu, sera rythmé par une prise d'armes, suivie d'un défilé militaire et civil sur le boulevard de la solidarité à partir du circuit qui part des encablures de la pharmacie Siporex, en passant par la place Ficgayo jusqu'aux alentours de la paroisse Saint André.

« Il y aura un défilé pédestre, motorisé et le défilé civil qui sera à la charge du chorégraphe ivoirien, Georges Monboye. Il devra nous présenter une fresque en lien avec le thème, Paix, Sécurité et Développement », a-t-il informé.

Après cette séquence visant à renforcer l'unité nationale et à exprimer le patriotisme à travers le drapeau national déployé, l'hymne national chanté et les prestations abouties des participants, une journée découverte dans l'antre de la Bae, dans l'après-midi, viendra boucler ces festivités commémoratives.

Le général d'armée Lassina Doumbia a fait savoir que cette activité servira de tremplin pour présenter les missions et équipements des différentes composantes de l'armée. Cette cérémonie, a-t-il spécifié, sera également marquée par des démonstrations tactiques pour égayer les populations qui effectueront le déplacement.