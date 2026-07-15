Cote d'Ivoire: Tourisme, sport et culture - Le pays joue collectif avec l'OM Summer Tour

La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre quatre jours placés sous le signe du football, de la culture et du tourisme avec le Summer Tour de l'Olympique de Marseille (OM), prévu du 15 au 18 juillet 2026 à Abidjan. En prélude à cet événement, une conférence de presse s'est tenue ce mardi 14 juillet au ministère du Tourisme et des Loisirs, en présence du ministre Siandou Fofana, du ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Face à la presse, les trois membres du gouvernement ont affiché une parfaite convergence de vues autour d'un même objectif : faire du sport, de la culture et du tourisme des leviers de promotion de la destination Sublime Côte d'Ivoire.

Ils ont souligné que le climat de paix, de stabilité et la qualité des infrastructures dont dispose le pays constituent des atouts majeurs pour accueillir des événements internationaux de premier plan. Selon eux, ces secteurs participent pleinement au rayonnement de la Côte d'Ivoire, renforcent son attractivité auprès des investisseurs et stimulent les industries du divertissement, de la culture et du sport.

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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a mis en avant les importantes retombées économiques et médiatiques attendues de cette tournée estivale de l'OM. Il a notamment rappelé l'attachement historique des supporters ivoiriens et africains au club phocéen, renforcé par le passage de plusieurs légendes ivoiriennes sous les couleurs marseillaises, notamment Basile Boli, Didier Drogba, Cyrille Domoraud, Baky Koné, Abdoulaye Méïté et Ibrahima Bakayoko.

Il a également présenté le programme de cette tournée qui prévoit des rencontres avec la jeunesse, des activités touristiques et culturelles, ainsi qu'un match de gala opposant une équipe du Gouvernement ivoirien au staff de l'Olympique de Marseille. Le point d'orgue sera le match de présaison entre l'OM et Yamoussoukro FC, partenaire du club français à travers son académie, prévu le 17 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny.

Pour sa part, le ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a insisté sur les bénéfices sportifs de cette initiative, estimant qu'elle contribuera à renforcer le positionnement de la Côte d'Ivoire comme une destination privilégiée des grandes compétitions et manifestations sportives internationales.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a, quant à elle, mis en avant la dimension culturelle et francophone de l'événement. Selon elle, cette tournée constitue une opportunité supplémentaire de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien et de renforcer le rayonnement international de la marque Sublime Côte d'Ivoire, grâce à un partenariat où le football devient également un vecteur de diplomatie culturelle et de soft power.

À travers cette mobilisation conjointe de trois départements ministériels, le Gouvernement entend démontrer que le tourisme, le sport et la culture forment un triptyque stratégique au service du développement économique, de l'image de marque et de l'attractivité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.