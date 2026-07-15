Cote d'Ivoire: Immobilier et entrepreneuriat féminin - Une décennie d'activité marquée par de nouvelles ambitions

15 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Le dixième anniversaire du promoteur immobilier a donné lieu à une cérémonie marquée par un bilan de son parcours, des distinctions et la remise de logements à plusieurs souscripteurs.

Dix ans après son lancement en 2015, Dekam Group a célébré son jubilé le 10 juillet 2026. C'était au cours d'un dîner de gala organisé à Abidjan les Deux-Plateaux. Un événement qui a rassemblé des personnalités, des partenaires du secteur bancaire, des amis et des collaborateurs.

Au cours de la cérémonie, plusieurs collaborateurs et partenaires ont été distingués pour leur contribution au développement de l'entreprise. Des souscripteurs ont également reçu les clés de leurs logements. Selon les organisateurs, 36 remises de logements étaient prévues à cet effet.

Profitant de cette tribune, Eva Anossé, présidente-directrice générale de Dekam Group, a exprimé sa reconnaissance à ses partenaires pour leur accompagnement et salué les initiatives des pouvoirs publics en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

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Eva Anossé a estimé que cette célébration marque une étape importante dans l'évolution de la société, désormais organisée en holding. « Dix ans, ce n'est pas un aboutissement, c'est une fondation. Nous voulons continuer à construire cette confiance, projet après projet », a-t-elle déclaré.

La responsable de Dekam Group a annoncé le lancement de nouvelles résidences, dont une première tranche prévoit la réalisation de 90 villas de plain-pied. Elle a également évoqué un projet de centre commercial et de nouveaux programmes d'appartements, tout en réaffirmant la volonté de la holding de poursuivre ses investissements.

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