Cote d'Ivoire: Itel renforce les capacités de communication de l'ONPC avec un don de matériels technologiques

L'Office National de la Protection Civile (ONPC) a reçu, le lundi 6 juillet 2026, un important don de matériels de communication offert par itel Côte d'Ivoire.

La cérémonie officielle de remise s'est tenue à l'auditorium de l'ONPC, en présence du Directeur Général Adjoint de l'institution, le Colonel-Major Jean De Clarence Fanoux, du Directeur Marketing Afrique de itel, ainsi que de la Directrice Marketing de itel Côte d'Ivoire.

Ce don, composé de 15 téléphones itel POWER 80, 50 batteries externes et 50 montres connectées, vise à accompagner les équipes de la protection civile dans leurs missions quotidiennes, notamment en matière de communication, d'autonomie et de suivi opérationnel sur le terrain.

À travers cette initiative, itel Côte d'Ivoire entend mettre la technologie au service de l'intérêt général, en soutenant les pompiers civils et les acteurs engagés dans la protection des populations. Les équipements remis ont été choisis pour leur endurance, leur robustesse et leur utilité dans des conditions d'intervention exigeantes.

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Pour Yin Viera, Directrice Marketing de itel Côte d'Ivoire, ce geste traduit l'engagement de la marque à proposer des solutions accessibles, performantes et adaptées aux besoins réels des utilisateurs.

« Nos produits sont conçus pour être accessibles, performants et surtout endurants. En offrant ces téléphones itel POWER 80 et ces accessoires aux pompiers civils, nous mettons notre technologie au service de ceux qui interviennent chaque jour pour protéger les populations », a-t-elle indiqué.

Recevant le don, le Colonel-Major Jean De Clarence Fanoux, Directeur Général Adjoint de l'ONPC, a salué l'initiative de itel Côte d'Ivoire, tout en soulignant l'importance de ces équipements dans l'amélioration de la réactivité des équipes sur le terrain.

Selon lui, la gestion des urgences exige des moyens de communication fiables et adaptés. Le matériel reçu sera ainsi déployé auprès des pompiers civils afin d'évaluer son efficacité en situation réelle d'intervention.

Ce partenariat pilote entre itel Côte d'Ivoire et l'ONPC ouvre la voie à une collaboration plus étroite entre le secteur technologique et les acteurs de la protection civile. Il démontre également le rôle croissant de l'innovation numérique dans le renforcement des capacités opérationnelles au service des populations.