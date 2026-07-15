Cote d'Ivoire: Badminton - La Fédération ivoirienne poursuit son engagement en faveur du développement de ce sport

Après l'étape d'Aboisso, la Fédération ivoirienne de badminton (Fibad) poursuit sa dynamique de promotion de la discipline à travers le pays.

Honoré Zolobé, président de la fédération, a annoncé, le 10 juillet 2026, la poursuite de cette aventure avec une nouvelle étape prévue à Abengourou, où plusieurs activités seront organisées autour du badminton.

Dans une publication officielle, le premier responsable de la fédération a salué l'engagement de ses collaborateurs, qu'il présente comme des acteurs mobilisés au service de l'intérêt général. « Le visage de l'engagement (...) c'est lorsque l'on sait que ses collaborateurs, engagés, portent avec compétence et conviction des projets au service de l'intérêt général », a-t-il écrit.

Cette nouvelle étape intervient après les actions menées à Aboisso, marquées notamment par l'obtention du Prix d'excellence de l'ambassade de France, en reconnaissance de « son engagement exceptionnel et de sa contribution remarquable au programme Fef-Osc Sport au féminin ». Elle s'inscrit dans la continuité des initiatives de développement du badminton sur l'ensemble du territoire national.

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Pour Honoré Zolobé, le badminton est avant tout un sport de proximité, accessible à tous. « Le badminton est un sport accessible à tous. Il ne faut pas forcément un gymnase pour le pratiquer. Une simple corde, deux raquettes, un volant et un espace libre suffisent pour découvrir le plaisir de jouer. Notre ambition est d'en faire un véritable sport de quartier, de famille et, demain, un sport pratiqué par tous les Ivoiriens. »

Le président de la Fédération ivoirienne de badminton met également en avant les nombreux bienfaits de cette discipline. « Au-delà de la performance, le badminton développe l'agilité, les réflexes, la concentration et l'endurance. C'est également une discipline qui favorise le vivre-ensemble en rassemblant les générations autour des valeurs de partage, de convivialité et de respect. »

Enfin, Honoré Zolobé invite les populations à contribuer à la démocratisation de cette discipline en Côte d'Ivoire. « J'invite chaque Ivoirien à découvrir cette discipline, à la pratiquer en famille ou entre amis, puis à rejoindre un club pour progresser. Notre objectif est de démocratiser le badminton et d'offrir à chacun la possibilité de s'épanouir à travers ce sport. »

Cap désormais sur Abengourou, où la fédération entend faire du badminton un levier de cohésion sociale, d'éducation et d'épanouissement pour les jeunes, avant d'accueillir, à Abidjan, du 22 au 25 juillet 2026, une formation de haut niveau destinée aux entraîneurs et aux encadreurs nationaux. Ce, afin de renforcer les compétences techniques au service du développement du para-badminton en Côte d'Ivoire.