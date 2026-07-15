Cote d'Ivoire: Création de nouvelles zones industrielles - 400 milliards de FCFA d'investissements prévus au cours des trois prochaines années

14 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

L'information a été révélée par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi) lors du groupe Consultatif, tenu les 8 et 9 juillet, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

La Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi) prévoit d'investir 400 milliards de Fcfa au cours des trois prochaines années. L'information a été donnée lors du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, organisé les 8 et 9 juillet 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

À cette occasion, la Sogedi animait un stand interactif destiné aux participants, en général, et aux investisseurs, en particulier.

Mamadou Diomandé, son directeur général, a saisi cette opportunité pour présenter les missions et les ambitions de sa structure, ainsi que la politique d'accélération de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Celle-ci repose, selon lui, sur la création de zones et de villes industrielles de nouvelle génération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons de grands projets qu'il est important de faire connaître aux investisseurs. Il s'agit notamment de la réalisation d'une ville industrielle de 1 500 hectares, qui comprendra des espaces industriels, des plateformes logistiques et des espaces de services destinés à accompagner les activités industrielles. Nous développons ainsi des zones industrielles de nouvelle génération qui ne se limitent plus à la mise à disposition de terrains industriels, mais recréent tout un écosystème », a-t-il expliqué.

Selon lui, ce dispositif permettra de soutenir l'industrialisation aussi bien du district d'Abidjan que des principales régions du pays. Cette dynamique est d'autant plus importante que le volume des investissements confiés à la Sogedi a été revu à la hausse.

« Pour notre entreprise, près de 30 % des investissements prévus dans le nouveau Pnd concernent nos projets. Dans le cadre de notre programme triennal, nous prévoyons environ 400 milliards de Fcfa d'investissements. Nous espérons consolider des partenariats public-privé qui nous permettront, à l'horizon des trois prochaines années, de mobiliser ces investissements », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Mamadou Diomandé s'est également exprimé sur les garanties qu'offrent les politiques d'attractivité mises en place en faveur des investisseurs industriels.

La Sogedi, faut-il le rappeler, a pour mission de planifier, de concevoir, de promouvoir, d'aménager, de réhabiliter et de gérer les zones industrielles en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.