Cote d'Ivoire: O.M. Summer Tour Abidjan - La synergie gouvernementale en action pour la réussite d'un événement inédit

Les ministres Siandou Fofana (Tourisme et Loisirs), Françoise Remarck (Culture et Francophonie) et Adjé Silas Metch (Sports) ont co-animé une conférence de presse, le 14 juillet, au cabinet du premier cité, à la veille de la première visite en Côte d'Ivoire de l'Olympique de Marseille, prévue du 15 au 18 juillet.

L'Olympique de Marseille (Om) atterrit, ce mercredi 15 juillet 2026, à 17 heures, au Terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan - Port-Bouët, pour une visite de 72 heures (du 15 au 18 juillet) en terre ivoirienne, dans le cadre de son partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, axé sur la promotion de la destination Côte d'Ivoire.

Le 14 juillet 2026, les trois départements ministériels directement concernés par ce qui a été baptisé « Om Summer Tour » (Tournée d'été de l'Om), (le ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministère des Sports et le ministère de la Culture et de la Francophonie), se sont réunis au cabinet de Siandou Fofana, à la Cité administrative d'Abidjan-Plateau, pour un dernier briefing de haut niveau avant le début de cette visite inédite. Une rencontre qui a illustré la synergie gouvernementale en vue de renforcer l'attrait de cet événement et d'en présenter les retombées attendues pour la Côte d'Ivoire.

En effet, cette visite de l'Om, la toute première du club phocéen en Côte d'Ivoire, fera vibrer le pays au rythme du football et de la culture.

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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et ses deux hôtes, Adjé Silas Metch, ministre des Sports, et Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, ont mis en avant la solidarité gouvernementale et le climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire, « conditions essentielles », selon Siandou Fofana, pour accueillir de grands événements internationaux.

« Le sport, le tourisme, la culture et les loisirs sont des leviers stratégiques de rayonnement et des accélérateurs d'attractivité et d'investissements étrangers, capables de renforcer les industries du divertissement, créatives et sportives », a-t-il souligné.

Il évoquait ainsi, à demi-mot, l'impact économique et médiatique positif que cette visite de l'Om pourrait avoir sur la Côte d'Ivoire, où le club compte l'une de ses plus importantes communautés de supporters en Afrique francophone. Cette popularité s'explique notamment par un partenariat sportif vieux de plus de 50 ans, qui a vu évoluer sous les couleurs du club des icônes ivoiriennes telles que Basile Boli, Didier Drogba, Cyrille Domoraud, Baky Koné, Abdoulaye Méïté et Ibrahima Bakayoko.

Adjé Silas Metch a insisté sur les retombées sportives et infrastructurelles qu'un tel événement pourrait générer, avantage direct, selon lui, de l'organisation de manifestations d'envergure. Françoise Remarck, quant à elle, a mis en exergue le rayonnement culturel et francophone de cette visite, présentant l'Om comme un ambassadeur du soft power ivoirien.

La délégation de l'Om attendue à Abidjan sera composée de 80 personnes, comprenant les joueurs ainsi que l'ensemble du staff technique du club français. Après leur accueil protocolaire prévu ce mercredi, le 16 juillet, seront prévus un entraînement ouvert au public au stade Félix Houphouët-Boigny, des activités culturelles et des ateliers destinés aux jeunes autour des valeurs citoyennes.

Le 17 juillet marquera le point culminant de la visite avec un match de gala, retransmis en direct à 19 heures, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, entre l'Om et Yamoussoukro Fc, récemment promu en Ligue 1. En lever de rideau est également prévu un match opposant des membres du gouvernement ivoirien à des dirigeants et membres du staff technique de l'Om.

Le 18 juillet, dernier jour de la visite, sera consacré à des circuits touristiques, à une soirée de gala, à des rencontres avec les supporters ainsi qu'à une découverte de l'artisanat et de la gastronomie ivoiriens.

Rappelons que l'Om et le ministère du Tourisme entretiennent un partenariat publicitaire depuis 2023, grâce auquel Sublime Côte d'Ivoire, nom de la stratégie nationale de développement du tourisme, figure désormais sur les maillots du club français. Objectif : accroître la visibilité de la Côte d'Ivoire à l'international.