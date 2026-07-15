Sénégal: Mercato - Dortmund passe à l'action pour Ibrahim Mbaye, la Premier League également à l'affût

L'avenir d'Ibrahim Mbaye pourrait s'écrire loin de Paris. Le Borussia Dortmund a pris contact avec le Paris Saint-Germain afin de se renseigner sur la situation du jeune international sénégalais de 18 ans. Le club allemand, réputé pour son savoir-faire dans le développement des jeunes talents, étudie sérieusement la possibilité de l'attirer cet été.

C'est une information révélée ,ce matin, par le journaliste italien Fabrizio Romano. Le Borussia Dortmund souhaite s'offrir Ibrahim Mbaye afin de compenser le départ de Karim Adeyemi, transféré au FC Barcelone. Mais le BVB n'est pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs de Premier League suivent également de très près l'évolution de la situation du Sénégalais. Chelsea, Aston Villa, Tottenham et d'autres formations anglaises ont déjà manifesté leur intérêt pour l'ailier parisien, dont le potentiel continue de séduire à travers l'Europe.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Mbaye sort d'une saison marquée par une intégration progressive au sein de l'effectif professionnel de Luis Enrique. Malgré un temps de jeu limité en raison de la forte concurrence offensive, ses qualités de percussion, sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un ont convaincu de nombreux recruteurs qu'il figure parmi les plus grands espoirs de sa génération. Le Paris Saint-Germain n'a, pour l'heure, pris aucune décision définitive concernant son jeune ailier.

Entre un prêt afin de poursuivre sa progression et un transfert assorti de différentes garanties, plusieurs scénarios restent envisageables. Une chose est certaine : Ibrahim Mbaye fait partie des joueurs qui devraient animer ce mercato estival et un départ semble aujourd'hui de plus en plus probable.

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