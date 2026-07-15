Algérie: Le DGSN supervise la mise en service de 2 nouveaux sièges de sûreté urbaine

Bordj Bou Arreridj — Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, a supervisé mercredi dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, en compagnie du wali, Kamel Nouicer et du chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de police Rachid Rafaa Debah, la mise en service des deux nouveaux sièges de la 3ème sûreté urbaine de la daïra de Ras El Oued et de la 10ème sûreté urbaine de la ville de Bordj Bou Arreridj.

La mise en service de ces deux nouveaux sièges s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de la création de la police algérienne ainsi que du programme national de renforcement des structures de police, de consolidation de la couverture sécuritaire et de modernisation du service policier par la mise en place de structures modernes dotées des moyens matériels, techniques et numériques et encadrées par des ressources humaines qualifiées de sorte à améliorer les conditions d'accueil des citoyens et de promouvoir la qualité des services sécuritaires, notamment numériques.

La cérémonie de mise en service des deux nouvelles sûretés s'est déroulée en présence des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, de membres de la famille révolutionnaire, de retraités de la sûreté nationale, d'élus locaux, de cadres de la sûreté nationale et de représentants de la société civile.

Le responsable du bureau de communication de la sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj, le commissaire de police, Rédha Bendia, a indiqué à la presse que l'entrée en service de la 3ème sûreté urbaine de Ras El Oued et de la 10ème sûreté urbaine de Brodj Bou Arreridj vient consolider la couverture sécuritaire et promouvoir les services policiers, notamment numérique, invitant les citoyens à coopérer avec les services de la sûreté nationale et signaler tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'ordre public.

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