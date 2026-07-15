Algérie: Le DGSN supervise la mise en service de 2 nouveaux sièges de sûreté urbaine

15 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Bordj Bou Arreridj — Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, a supervisé mercredi dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, en compagnie du wali, Kamel Nouicer et du chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de police Rachid Rafaa Debah, la mise en service des deux nouveaux sièges de la 3ème sûreté urbaine de la daïra de Ras El Oued et de la 10ème sûreté urbaine de la ville de Bordj Bou Arreridj.

La mise en service de ces deux nouveaux sièges s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de la création de la police algérienne ainsi que du programme national de renforcement des structures de police, de consolidation de la couverture sécuritaire et de modernisation du service policier par la mise en place de structures modernes dotées des moyens matériels, techniques et numériques et encadrées par des ressources humaines qualifiées de sorte à améliorer les conditions d'accueil des citoyens et de promouvoir la qualité des services sécuritaires, notamment numériques.

La cérémonie de mise en service des deux nouvelles sûretés s'est déroulée en présence des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, de membres de la famille révolutionnaire, de retraités de la sûreté nationale, d'élus locaux, de cadres de la sûreté nationale et de représentants de la société civile.

Le responsable du bureau de communication de la sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj, le commissaire de police, Rédha Bendia, a indiqué à la presse que l'entrée en service de la 3ème sûreté urbaine de Ras El Oued et de la 10ème sûreté urbaine de Brodj Bou Arreridj vient consolider la couverture sécuritaire et promouvoir les services policiers, notamment numérique, invitant les citoyens à coopérer avec les services de la sûreté nationale et signaler tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'ordre public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.