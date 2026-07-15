Algérie: Ayrade, première entreprise technologique introduite en Bourse

Alger — L'entreprise Ayrade, spécialisée dans les technologies de l'information, l'ingénierie logicielle et le développement de services numériques, a été introduite, mercredi à la Bourse d'Alger, devenant ainsi la première société du secteur technologique à intégrer le marché boursier, après que la demande pour ses actions a dépassé de 38,4 % le volume proposé.

La cérémonie d'introduction s'est déroulée en présence de la directrice générale de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Amel Selmoune, et du président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouznada.

L'entreprise a mis en souscription 1.250.000 actions, représentant 20 % de son capital, pour une valeur globale de 1.383.994.400 DA. Le nombre d'actions demandées a atteint 1.729.993, soit un taux de souscription de 138,4 %. L'opération a concerné des investisseurs issus de 53 wilayas.

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A cette occasion, Mme Selmoune a souligné que l'introduction de l'entreprise "Ayrade" constitue une étape importante dans le développement du marché financier algérien, en tant que première entreprise opérant dans le domaine des technologies modernes à être introduite en Bourse. Elle reflète, selon elle, les efforts visant à diversifier les sources de financement de l'économie et à renforcer le rôle du marché financier dans la mobilisation de l'épargne et son orientation vers l'investissement productif.

De son côté, M. Bouznada a expliqué que l'entrée de l'entreprise "Ayrade" en Bourse permettra d'élargir la représentation du secteur technologique sur le marché financier, renforçant ainsi son attractivité auprès des investisseurs tout en contribuant à dynamiser les transactions et à élargir la base d'investissement.

Et d'ajouter que la Bourse d'Alger accueillera, au cours du mois de septembre prochain, une deuxième filiale économique relevant du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après l'introduction, mardi, de l'entreprise CRAPC Expertise.

Pour sa part, le PDG de l'entreprise "AYRADE", Mohamed Lamine Belbachir, a affirmé que l'entreprise, fondée en 2009, a réussi à dépasser l'objectif de souscription sans avoir à prolonger la période consacrée à l'opération, qualifiant ce résultat d'indicateur de la confiance des investisseurs et du soutien des institutions financières.

Avec cette nouvelle introduction, le nombre d'entreprises cotées sur le marché des actions de la Bourse d'Alger s'élève désormais à 10, à savoir: Alliance Assurances, Biopharm, l'EHG El Aurassi, Saidal, le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de développement local (BDL), la PME "AOM Invest" la start-up "Moustachir", CRAPC Expertise, et Ayrade.