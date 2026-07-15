Algérie: Le ministère de la Santé organise une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de la population

Alger — Le ministère de la Santé a organisé, mercredi à Alger, une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de la population, placée sous le thème: "Réaliser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir", avec la participation de représentants des différents ministères, des agences des Nations unies activant en Algérie, ainsi que de représentants d'institutions et d'instances nationales.

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des mutations démographiques et de leurs répercussions sur le développement, tout en soulignant l'importance de l'investissement dans la jeunesse, considérée comme un levier essentiel pour bénéficier du dividende démographique et réaliser le développement durable.

La rencontre a également comporté plusieurs interventions portant sur les questions majeures liées aux mutations démographiques, notamment la présentation des résultats de l'enquête mondiale "Vie, Choix et Avenir: Perspectives démographiques 2026", et des interventions consacrées à la dynamique démographique, au dividende démographique en Algérie, aux cadres stratégiques nationaux des jeunes, outre les perspectives de développement humain et social pour la période 2026-2040.

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Dans une allocution prononcée en son nom par le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Talhi, le ministre de la santé , M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a souligné que "l'Algérie dispose d'une véritable opportunité de tirer parti du dividende démographique grâce au maintien d'une structure démographique jeune", ajoutant que la concrétisation de cet atout demeure "tributaire d'un investissement continu dans le capital humain, à travers le renforcement des capacités des jeunes, en leur permettant de contribuer au développement national".

Dans ce contexte, il a salué les orientations des hautes autorités du pays, consacrées par la Constitution, à travers la mise en exergue "du potentiel exceptionnel de la jeunesse algérienne et la volonté de l'Etat de l'associer pleinement à l'édification du pays et à la préservation des intérêts des générations futures".

Il a ajouté que cette vision "s'est traduite par un ensemble cohérent de politiques publiques sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", notamment à travers la création du Conseil supérieur de la jeunesse, la mise en oeuvre des plans nationaux en faveur de la jeunesse, l'élaboration de la Stratégie nationale de la jeunesse à l'horizon 2035, ainsi que des programmes relatifs à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la santé, à la formation et au logement.

De son côté, la représentante du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) en Algérie, Faiza Bendriss, a indiqué que "l'Algérie dispose d'une importante opportunité démographique ouvrant de larges perspectives de développement, grâce à une jeunesse qui constitue un formidable vivier d'innovation, de créativité et de croissance économique.

Elle représente également le principal levier permettant de transformer les mutations démographiques actuelles en une opportunité pour la réalisation du développement durable".