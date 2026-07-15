Afrique: Festival international du court métrage de Timimoun - Lancement d'un concours dédié au film mobile

Alger — Le Festival international du court métrage de Timimoun a annoncé le lancement de la compétition "Yamina Chouikh" -du nom de la cinéaste algérienne disparue en 2022-, dédiée au film mobile, selon un communiqué du commissariat du Festival.

Ouvert aux jeunes cinéastes de la wilaya de Timimoun, âgés de moins de 35 ans, le concours concerne les films de fiction, documentaire, expérimental ou d'animation, tournés à l'aide d'un téléphone mobile et dont la durée ne dépassant pas 5 minutes.

L'utilisation de logiciels de montage et moyens de production sont autorisés, à condition que l'ensemble des images soient filmés avec un téléphone mobile.

Les organisateurs exigent aussi une "qualité d'image et de son suffisante pour une projection sur grand écran" de ces films qui doivent être réalisées au cours de l'année 2026.

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Ce concours se veut être un hommage à la réalisatrice algérienne Yamina Chouikh, une figure du cinéma algérien, en reconnaissance de son parcours cinématographique, expliquent les organisateurs.

Il s'inscrit dans la vision du Festival visant à faire de l'activité cinématographique une action culturelle durable tout au long de l'année, à travers l'organisation de résidences de création, de master class et de formations destinées aux jeunes de Timimoun.

Une commission procédera à la sélection des meilleures oeuvres participantes qui seront projetées lors de séances spéciales au Théâtre de verdure de Timimoun, alors que les auteurs des films retenus bénéficieront d'un atelier dédié au développement de leur scénario, sous la supervision de professionnels.

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse électronique: internationalfilmFestivaltimim@gmail.com avant le 30 septembre prochain.