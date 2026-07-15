Algérie: Championnat national de para-athlétisme - Le MC Alger conserve son titre

Alger — Le MC Alger a conservé son titre de champion d'Algérie de para-athlétisme en dominant le championnat national, clôturé mardi au stade d'athlétisme du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), après trois journées de compétition marquées par une forte participation et un bon niveau technique.

Le club algérois a terminé en tête du classement général avec un impressionnant total de 132 médailles (74 en or, 42 en argent et 16 en bronze), devançant l'AT Batna, deuxième avec 53 médailles (39 or, 7 argent et 7 bronze), tandis que le MAB Bir Mourad Raïs complète le podium avec 49 médailles (34 or, 6 argent et 9 bronze). Le classement général est demeuré identique à celui de la précédente édition.

Cette édition a enregistré la participation de plus de 600 athlètes représentant plus de 60 clubs issus de différentes wilayas du pays, confirmant une nouvelle fois l'engouement que suscite le para-athlétisme à l'échelle nationale.

Plusieurs épreuves de courses, de concours et de lancer, réparties entre les différentes catégories de handicap, étaient inscrites au programme de cette compétition, considérée comme le rendez-vous national le plus important de la saison.

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Le championnat a réuni l'élite nationale de la discipline, avec la présence de plusieurs champions paralympiques, mondiaux et continentaux, aux côtés de jeunes athlètes prometteurs venus confirmer leur potentiel et tenter de convaincre la Direction technique nationale (DTN) en vue d'une future sélection en équipe nationale.

Au-delà de l'attribution du titre national par équipes, cette compétition a constitué un important rendez-vous d'évaluation pour la DTN, qui a pu apprécier l'état de préparation des athlètes, détecter de nouveaux talents et élargir le vivier des sélections nationales en prévision des prochaines échéances régionales, continentales et internationales.

Le fort taux de participation enregistré lors de cette édition confirme, une nouvelle fois, la place de premier plan qu'occupe le para-athlétisme dans le mouvement handisport national. Discipline la plus pourvoyeuse de médailles pour l'Algérie lors des Jeux paralympiques, des Championnats du monde et des compétitions continentales, le para-athlétisme demeure un véritable vivier de champions et l'un des principaux moteurs du développement du sport des personnes en situation de handicap.

La réussite de cette manifestation a été rendue possible grâce aux moyens mobilisés par la Fédération algérienne handisport (FAH), avec le concours de la Ligue algéroise d'athlétisme, des officiels, des techniciens, des bénévoles et des différents partenaires, dont l'engagement a permis d'assurer le bon déroulement de la compétition dans des conditions organisationnelles et techniques satisfaisantes.

Cette mobilisation collective illustre la volonté de l'ensemble des intervenants de faire de ce championnat national une réussite sportive et organisationnelle, à la hauteur de l'importance qu'occupe aujourd'hui le para-athlétisme dans le paysage sportif algérien.