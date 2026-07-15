Afrique: Le Chef de l'État est à N'Djamena pour participer au Forum Africain de l'Eau

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi dans la matinée à N'Djamena, au Tchad, pour prendre part au « Forum africain de l'eau » organisé du 15 au 16 juillet 2026, à l'initiative du gouvernement tchadien et du Groupe de la Banque mondiale.

Placée sous le thème « De la vision à l'action », cette rencontre politique de haut niveau vise à accélérer les investissements dans les infrastructures hydrauliques, à garantir un accès équitable, durable et sécurisé à l'eau, à inscrire la question de l'eau parmi les priorités politiques africaines, ainsi qu'à renforcer les partenariats régionaux et internationaux.

Le choix de N'Djamena reflète les défis liés à la gestion de l'eau en Afrique. Située au coeur du bassin du lac Tchad, la capitale tchadienne est confrontée aux effets du changement climatique, à la raréfaction des ressources en eau et aux besoins croissants en infrastructures hydrauliques.

Ce Forum réunit des Chefs d'État et de gouvernement africains, des dirigeants d'institutions financières internationales, des banques de développement, des partenaires techniques, des experts et des représentants du secteur privé.

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La participation du Président Félix Tshisekedi à ces assises témoigne de l'engagement de la République démocratique du Congo (RDC) en faveur d'une coopération régionale renforcée dans le domaine des ressources hydriques africaines.

La RDC occupe une place centrale dans cette réflexion continentale en raison de son immense potentiel en eau. Avec le fleuve Congo, deuxième plus grand fleuve du monde par son débit, ainsi qu'un vaste réseau de lacs et de rivières, la RDC est un acteur incontournable des discussions dans ce domaine.

La présence du Chef de l'État, à l'invitation de son homologue tchadien, le Président Mahamat Idriss Déby Itno, s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent la RDC et le Tchad. Les deux dirigeants vont s'entretenir en tête-à-tête, après l'ouverture des travaux du Forum.

Le Chef de l'État est accompagné, dans cette visite de travail, du ministre des ressources hydrauliques et du Directeur général de la Regideso.