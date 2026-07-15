Congo-Kinshasa: Le ministre d'État Guylain Nyembo et l'UNFPA font le point avec le Chef de l'État

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, le mardi 14 juillet, à la Cité de l'Union africaine, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, accompagné du Représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en République démocratique du Congo, Alain Akpadji.

Au centre des échanges figurait l'état d'avancement du processus du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2), une opération stratégique d'intérêt national qui permettra à la RDC de disposer, pour la première fois depuis plus de quatre décennies, de données démographiques et socio-économiques actualisées, indispensables à une planification efficace des politiques publiques.

À cette occasion, le ministre d'État Guylain Nyembo a présenté au Chef de l'État les principales avancées enregistrées dans la mise en oeuvre de cette opération, notamment à la suite de la réussite de la Table ronde des partenaires consacrée au financement du RGPH-2, qui a renforcé la dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à sa réalisation.

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Les échanges ont également porté sur la feuille de route des prochaines étapes du processus, avec un accent particulier sur la campagne nationale de sensibilisation. Celle-ci vise à mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers, des leaders d'opinion ainsi que toutes les couches de la population afin de garantir une participation massive et le succès du recensement.

En tant qu'initiateur de cette opération d'envergure nationale, le Président de la République est appelé à jouer un rôle moteur dans cette dynamique de mobilisation, en donnant l'impulsion nécessaire à une appropriation collective du processus à travers tout le pays.

Pour sa part, l'UNFPA a renouvelé son engagement à accompagner le Gouvernement de la République tout au long du processus. Son Représentant résident, Alain Akpadji, a réaffirmé la disponibilité de l'agence onusienne à poursuivre son appui technique et opérationnel, y compris dans les zones difficiles d'accès, afin de contribuer à la réussite du premier recensement général de la population organisé en République démocratique du Congo depuis 42 ans.