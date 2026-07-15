Maroc: Des séjours culturels au profit des enfants des MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE) a donné le coup d'envoi de la première session de la 27e édition de son Séjour culturel, organisée au Centre socio-culturel de Kénitra. Cette initiative accueille près de 240 enfants issus de la diaspora marocaine, dans le cadre d'un programme qui bénéficiera au total à 960 participants, répartis sur quatre sessions estivales.

A travers cette manifestation, la Fondation ambitionne de renforcer les liens des jeunes Marocains du monde avec leur pays d'origine, tout en leur permettant de découvrir la richesse du patrimoine culturel national. Ce séjour constitue également une occasion de transmettre les valeurs de solidarité, de respect, de tolérance et de vivre-ensemble aux nouvelles générations de la diaspora.

Le programme propose une large variété d'activités éducatives, artistiques et sportives. Les enfants participent à des ateliers de calligraphie arabe, de recyclage du papier, de cuisine marocaine, de chant et d'expression artistique. Ces activités favorisent le développement de leur créativité tout en leur offrant une meilleure connaissance de la culture marocaine.

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Sur le plan sportif, plusieurs disciplines sont au rendez-vous, notamment la natation, l'aquagym, le basket-ball, le volley-ball, le handball, le football et le tennis de table. Des ateliers de danse et de théâtre viennent compléter ce programme riche et diversifié, permettant aux participants de présenter des spectacles inspirés du patrimoine populaire marocain.

La directrice du pôle Art, culture et communication de la Fondation Hassan II, Fatiha Amellouk, a souligné que cette initiative vise principalement à transmettre aux enfants de la diaspora les valeurs authentiques de la société marocaine. Elle a affirmé, dans une déclaration rapportée par la MAP, que ce séjour constitue une expérience éducative, culturelle et récréative, favorisant les échanges, le partage et la création de liens entre les participants.

Les enfants eux-mêmes se sont montrés très enthousiastes. Bilal, âgé de 12 ans et venu de France, a déclaré avoir particulièrement apprécié les activités sportives ainsi que les ateliers consacrés aux premiers secours et à la calligraphie arabe. De son côté, Adam, participant originaire de Belgique, s'est réjoui de la diversité des activités qui lui permettent de mieux découvrir la culture marocaine tout en nouant de nouvelles amitiés.

Après cette première session tenue du 4 au 13 juillet, le programme se poursuivra avec trois autres étapes prévues respectivement du 16 au 25 courant, du 28 juilletau 6 août et du 9 au 18 août, avec une capacité de 240 enfants par session. Les participants, âgés de 9 à 13 ans, viennent de plusieurs pays, notamment de France, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de Tunisie, de Libye, d'Arabie saoudite, de Jordanie, de Gambie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon et de Mauritanie, en plus de 43 enfants palestiniens.

Le programme comprend également plusieurs visites culturelles et touristiques, notamment à la plage de Bouznika, au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, au Mausolée Mohammed V, au Méchouar, aux jardins exotiques de Bouknadel et au Musée du football à Salé. Des promenades dans la Kasbah des Oudayas, à la Marina de Rabat, dans la médina ainsi que des traversées en barque sur le fleuve Bouregreg sont également prévues. A travers cette 27e édition du Séjour culturel, la Fondation Hassan II confirme son engagement en faveur du renforcement des liens entre les jeunes Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine, en leur offrant une expérience enrichissante mêlant apprentissage, découverte culturelle et épanouissement personnel.