Sénégal: Année internationale 2026 - Némabah donne le coup d'envoi de la mobilisation pour les femmes agricultrices

Le village de Némabah, dans la commune de Toubacouta (région de Fatick), a accueilli mardi la cérémonie officielle de lancement au Sénégal de l'Année internationale des femmes agricultrices 2026. Organisé par la FAO en partenariat avec les autorités sénégalaises, l'événement a réuni des femmes rurales, des responsables institutionnels, des partenaires techniques et financiers ainsi que l'artiste Coumba Gawlo, désignée Championne de la FAO pour le leadership et l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest.

Dans son allocution, la coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentante de l'organisation au Sénégal, Bintia Stephen Tchicaya, a présenté cette année internationale, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, comme une étape majeure dans la reconnaissance du rôle des femmes dans les systèmes agroalimentaires.

« Aucune transformation durable des systèmes agroalimentaires n'est possible sans une reconnaissance pleine et entière du rôle central des femmes », a-t-elle déclaré, rappelant que les agricultrices assurent la production alimentaire, la transformation des produits, la préservation des ressources naturelles et la résilience des communautés face aux changements climatiques.

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Au Sénégal, a-t-elle souligné, les femmes représentent près de 65 % de la main-d'oeuvre agricole et assurent plus de 80 % de la production vivrière. Elles restent toutefois confrontées à des contraintes persistantes, notamment l'accès limité au foncier, aux financements, aux innovations technologiques et aux services de conseil agricole.

La responsable de la FAO a salué la priorité accordée par le gouvernement sénégalais à l'autonomisation économique des femmes dans le cadre du Plan Sénégal 2050. Elle a également réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner les politiques publiques en faveur d'une agriculture plus inclusive et durable.

Bintia Stephen Tchicaya a, par ailleurs, mis en avant les résultats obtenus grâce aux partenariats noués avec l'Union européenne ainsi que les gouvernements du Québec et de l'Irlande à travers les projets RIPOSTES, FISH4ACP et SAGA, qui ont permis d'améliorer l'accès des femmes rurales aux technologies, aux formations et aux marchés.

Prenant la parole, Coumba Gawlo a accepté officiellement sa mission de Championne de la FAO, estimant qu'il s'agit « avant tout d'un engagement en faveur de millions de femmes qui, chaque jour, travaillent la terre, nourrissent leurs familles et contribuent, souvent dans l'ombre, à l'économie de nos pays ».

L'artiste a rappelé que son engagement en faveur des femmes, des jeunes et des communautés vulnérables s'inscrit dans la continuité de ses actions sociales et citoyennes. Elle a également réaffirmé sa volonté de soutenir les initiatives de la FAO en Afrique de l'Ouest pour promouvoir le leadership féminin et l'entrepreneuriat agricole.

Dans un plaidoyer adressé aux gouvernements, aux bailleurs et au secteur privé, Coumba Gawlo a insisté sur la nécessité de passer des engagements aux investissements. « Les femmes rurales n'ont pas besoin de compassion. Elles ont besoin d'opportunités, d'investissements, d'un meilleur accès au financement, aux marchés, aux technologies modernes et à la formation », a-t-elle lancé.

S'adressant directement aux productrices présentes à Némabah, elle les a invitées à croire en leur potentiel et à poursuivre leurs efforts. « Vous êtes les héroïnes de la sécurité alimentaire. Vous êtes la force qui nourrit l'Afrique », a-t-elle déclaré, avant d'interpréter quelques paroles de sa chanson Femmes Objet, dédiée à la promotion des droits des femmes.

La cérémonie s'est achevée sur un appel commun de la FAO, des autorités et des partenaires à faire de cette Année internationale un véritable levier d'action en faveur de l'accès des femmes rurales à la terre, aux financements, aux technologies et aux opportunités économiques, afin qu'elles soient pleinement reconnues comme des actrices majeures du développement agricole et de la sécurité alimentaire.