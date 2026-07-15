Burkina Faso: Ouagadougou franchit un nouveau seuil dans la rupture avec Bruxelles

En expulsant deux diplomates européens après une résolution du Parlement européen sur les libertés fondamentales, le capitaine Ibrahim Traoré accélère sa stratégie d'affirmation souverainiste et redessine les rapports de force entre le Sahel et l'Occident.

Le Burkina Faso vient d'ouvrir un nouvel épisode de sa confrontation avec les partenaires occidentaux. En déclarant persona non grata le chef de délégation adjoint de l'Union européenne (UE) et une responsable des programmes européens, les autorités de Ouagadougou envoient un message qui dépasse largement le cadre diplomatique. Cette décision traduit une volonté assumée de transformer la souveraineté en instrument politique, diplomatique et géostratégique.

L'expulsion intervient quelques semaines après l'adoption, le 18 juin, par le Parlement européen, d'une résolution dénonçant la persistance de la répression de l'espace civique et des libertés fondamentales au Burkina Faso. Pour le gouvernement burkinabè, ce texte constitue une ingérence inacceptable dans les affaires d'un État souverain. Pour Bruxelles, il relève du dialogue traditionnel sur les droits humains qui accompagne depuis plusieurs décennies les partenariats européens. Cette divergence révèle un affrontement plus profond : celui de deux conceptions des relations internationales.

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Une rupture méthodiquement construite

Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré s'efforce de rompre progressivement avec les mécanismes d'influence occidentaux. Après le départ des forces françaises, la réorganisation des partenariats sécuritaires, le rapprochement avec la Russie, la Turquie, l'Iran et plusieurs pays de l'Alliance des États du Sahel, Ouagadougou poursuit désormais une politique de réduction de la présence diplomatique occidentale. L'expulsion de deux responsables européens n'est donc probablement pas une réaction isolée. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large consistant à affirmer que les anciennes puissances partenaires ne disposent plus du pouvoir d'influencer les décisions politiques nationales.

L'UE face à un recul de son influence

Pour Bruxelles, l'enjeu dépasse le Burkina Faso. L'UE demeure l'un des principaux bailleurs de fonds du Sahel, finançant infrastructures, santé, agriculture, gouvernance, éducation et aide humanitaire. Mais la multiplication des crises diplomatiques au Mali, au Niger puis désormais au Burkina Faso montre que son influence politique s'érode rapidement dans une région où la sécurité est devenue la priorité absolue. Les discours européens sur la démocratie et les droits fondamentaux peinent désormais à concurrencer les offres de coopération sécuritaire proposées par de nouveaux partenaires qui conditionnent beaucoup moins leur assistance à des exigences politiques.

Une bataille d'influence mondiale

En toile de fond se dessine une recomposition géopolitique plus vaste. Le Sahel est devenu un espace de compétition entre plusieurs puissances : Russie, Chine, Turquie, pays du Golfe et, dans une moindre mesure, Inde et Iran cherchent à accroître leur présence économique, militaire et diplomatique. Dans cette nouvelle configuration, les gouvernements sahéliens disposent d'une marge de manoeuvre plus importante qu'auparavant. Ils peuvent mettre en concurrence leurs partenaires et diversifier leurs alliances sans dépendre exclusivement de l'Europe.

Un pari à hauts risques

Cette stratégie souverainiste n'est toutefois pas exempte de risques. L'UE reste un partenaire commercial majeur, un investisseur important et un acteur clé de l'aide au développement. Une détérioration durable des relations pourrait affecter plusieurs programmes économiques et sociaux, alors même que le Burkina Faso demeure confronté à une crise sécuritaire et humanitaire majeure. Pour Ouagadougou, le calcul consiste à démontrer que le coût diplomatique d'une confrontation avec Bruxelles sera compensé par le soutien de nouveaux partenaires et par un gain de légitimité auprès d'une opinion publique largement acquise au discours souverainiste.

Au-delà de l'expulsion de deux diplomates, c'est donc une nouvelle architecture des relations internationales africaines qui se dessine. Le Burkina Faso entend désormais traiter avec ses partenaires selon ses propres priorités stratégiques, quitte à accentuer la fracture avec une UE dont l'influence au Sahel apparaît aujourd'hui plus contestée que jamais.