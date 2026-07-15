Gabon: Oyem aux couleurs du football - Les U17 du pays s'affrontent pour le titre national

À deux jours du coup d'envoi, Oyem s'apprête à vivre au rythme du Championnat national des moins de 17 ans, organisé du 17 au 25 juillet 2026 par la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT).

Portée par la vision de son président, Pierre Alain Mounguengui, cette compétition s'inscrit dans une politique ambitieuse de développement du football de base, avec pour priorité la formation, la détection et l'accompagnement des jeunes talents appelés à représenter le Gabon sur les grandes scènes africaines.

La jeunesse gabonaise sous les feux des projecteurs

Dès les premiers coups de sifflet, les meilleures sélections provinciales entreront en lice avec la ferme ambition de décrocher le titre national. Au-delà de l'enjeu sportif, chaque rencontre constituera une vitrine pour ces jeunes joueurs, observés de près par les responsables techniques et les recruteurs. Ce championnat représente un passage incontournable dans le processus de renouvellement des sélections nationales et confirme la place centrale accordée à la formation dans la stratégie de la FEGAFOOT.

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Une organisation collective au service de la réussite

En coulisses, la machine organisationnelle est pleinement à l'oeuvre. Les différentes commissions du Comité d'organisation sont mobilisées depuis plusieurs semaines afin d'assurer le bon déroulement de l'événement. Les équipes chargées de la logistique, des compétitions, de l'arbitrage, de la sécurité, du protocole, de la santé, de l'hébergement, des transports et de la communication coordonnent leurs actions pour offrir aux délégations des conditions optimales de compétition. Cette mobilisation collective illustre la volonté de la FEGAFOOT par le billet de son premier responsable fédéral Pierre Alain Mounguengui, de hisser l'organisation de ses compétitions nationales aux standards les plus exigeants.

Les médias au rendez-vous de la relève

Autour des terrains, l'information sera également au coeur du spectacle. Les médias nationaux seront fortement mobilisés pour assurer une couverture quotidienne des rencontres, des résultats et des performances individuelles. Plusieurs médias internationaux et plateformes spécialisées dans le football africain suivront également l'événement, offrant une visibilité accrue aux jeunes talents gabonais. À travers cette stratégie médiatique, la Fédération Gabonaise de Football entend promouvoir le football des jeunes, valoriser le travail réalisé dans les provinces et renforcer l'attractivité du championnat national U17 auprès des observateurs et partenaires.

Après Lambaréné, le Woleu-Ntem prend le relais en accueillant cette nouvelle édition du Championnat national U17. Ce choix confirme la volonté de la FEGAFOOT de rapprocher les grandes compétitions des différentes provinces afin de favoriser un développement plus équilibré du football national. Les infrastructures sportives mobilisées, associées à l'implication des autorités administratives et locales, permettront à Oyem de relever le défi organisationnel et de mettre en valeur son potentiel d'accueil.

Toute une ville derrière son championnat

Bien au-delà des pelouses, l'événement s'annonce comme un véritable moteur d'animation pour la capitale provinciale. L'arrivée des délégations, des officiels, des partenaires, des médias et des supporters contribuera à dynamiser les activités économiques locales, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des transports et du commerce. La mobilisation des collectivités locales, des bénévoles et de l'ensemble des acteurs impliqués traduit une volonté commune de faire de ce championnat une réussite sportive, populaire et organisationnelle.

Le rendez-vous d'une génération et d'un savoir-faire

Lorsque le ballon commencera à rouler sur les pelouses d'Oyem, c'est tout le travail de préparation mené par la FEGAFOOT et son Comité d'organisation qui prendra forme. À travers cette compétition, l'instance fédérale réaffirme son ambition de construire un football gabonais plus performant en investissant durablement dans la jeunesse. Pour les joueurs, il s'agira de saisir une opportunité unique de se révéler ; pour les organisateurs, les commissions techniques et les médias mobilisés, l'objectif sera de faire de cette édition une référence en matière d'organisation, de promotion et de valorisation du football des jeunes au Gabon.