Gabon: Le Dôme Millenium ouvre un nouveau chapitre de l'événementiel gabonais à Akanda

Le paysage de l'événementiel gabonais s'enrichit d'une nouvelle infrastructure. Le Dôme Millenium, situé à Sherko dans la commune d'Akanda, a été officiellement inauguré ce mardi au cours d'une conférence de presse organisée par Quantum, société du groupe Eben Industries dirigé par M. Éric Benquet. L'événement a réuni des représentants des médias, des organisateurs d'événements ainsi que plusieurs partenaires venus découvrir ce complexe appelé à accueillir les grands rendez-vous culturels, professionnels et institutionnels de demain.

Pendant près d'une heure, les invités ont découvert la vision portée par Eben Industries à travers ce projet pensé pour répondre aux besoins des entreprises, des institutions, des associations et des particuliers. Plus qu'un simple espace de réception, le Dôme Millenium ambitionne de devenir un véritable carrefour de l'événementiel au Gabon.

Fondateur d'Eben Industries, qui regroupe notamment Korum, Omnium, Makora, Eben Entertainment et Quantum, M. Éric Benquet confirme ainsi sa volonté d'investir dans des infrastructures innovantes au service du développement économique du pays. Fidèle à son approche managériale fondée sur la responsabilisation et la valorisation des compétences, il a choisi de confier la présentation officielle du projet à ses collaborateurs.

Les échanges ont été conduits par Monsieur Boukene, Directeur commercial, accompagné de Madame Noëlle Doufilou, responsable de l'administration, et de Madame Josée Rogoveny, responsable de la communication. Ensemble, ils ont présenté les ambitions du projet et répondu aux nombreuses questions des journalistes.

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Avec ses 35 mètres de diamètre et une superficie de 961 m², le Dôme Millenium a été pensé pour s'adapter à différents formats d'événements. Il peut accueillir jusqu'à 1 200 personnes en configuration debout pour des concerts, spectacles et grands rassemblements. En configuration assise, avec des tables de dix personnes, sa capacité varie entre 400 et 500 convives, offrant un cadre adapté aux mariages, galas, conférences, séminaires, défilés de mode et dîners de prestige.

Les représentants de Quantum ont également précisé que les tarifs de location débutent à partir de 3,5 millions de FCFA, avec des prestations modulables selon les besoins des clients. L'objectif affiché est de proposer des solutions sur mesure conciliant qualité de service et excellence opérationnelle.

À l'issue de la conférence, les invités ont participé à une visite guidée du complexe avant de découvrir le restaurant À La Queue Leu Leu, implanté sur le même site. Cette complémentarité entre espace événementiel et offre de restauration constitue un atout supplémentaire pour les futurs organisateurs.

Au-delà de son ambition événementielle, le Dôme Millenium s'inscrit dans la dynamique de transformation économique impulsée par les plus hautes autorités du pays. À travers cet investissement, Eben Industries entend contribuer à la vision du Président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la création d'emplois, de l'émergence de nouveaux métiers et de la valorisation des investissements privés des piliers essentiels du développement national. Le complexe ambitionne ainsi de générer des emplois directs et indirects et d'offrir de nouvelles opportunités aux jeunes, aux entrepreneurs, aux prestataires locaux et à l'ensemble des acteurs de l'événementiel gabonais.

La veille de l'inauguration, M. Éric Benquet a réaffirmé cette ambition en soulignant que « le Dôme Millenium s'inscrit dans la vision du Chef de l'État en contribuant, à notre échelle, à la création d'emplois et à l'émergence de nouvelles opportunités pour la jeunesse et les acteurs économiques gabonais ».

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes. Les prochains événements organisés au Dôme Millenium seront dévoilés progressivement sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site internet du complexe. Cette communication sera assurée par Madame Josée Rogoveny, responsable de la communication d'Eben Industries, qui partagera régulièrement les actualités, les réalisations et les temps forts de ce nouvel espace appelé à devenir l'une des références de l'événementiel gabonais.