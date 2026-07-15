Congo-Brazzaville: Situation des réfugiés - Des échanges sur les conditions de retour volontaire

Faisant le point de la situation des réfugiés en terre congolaise, lors d'un échange à Brazzaville, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, et le directeur du bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Abdouraouf Gnon-Kondé, ont évoqué, entre autres, le rapatriement volontaire de ces derniers.

« Il a été question, avec la ministre, de voir quels efforts ont été faits jusque-là pour la protection des réfugiés, leur inclusion en vivant dans une coexistence pacifique avec les communautés qui les accueillent mais aussi et surtout de voir le chantier des solutions, notamment celui du rapatriement volontaire », a fait savoir le directeur régional du HCR. « J'en ai profité de féliciter le Congo pour tout ce qu'il fait en faveur de cette population, venue principalement de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, qui y a trouvé refuge », a-t-il poursuivi.

Au niveau de la sous-région, le mandat du HCR consiste à travailler pour la protection des personnes déplacées de force, des réfugiés ou déplacés internes en trouvant des solutions, en intelligence avec les Etats, afin de les sortir de cette situation, a expliqué Abdouraouf Gnon-Kondé.

L'organisation, a-t-il reconnu, traverse une situation difficile sur le plan budgétaire. « Mais cela ne remet pas en cause la présence du HCR, peut-être dans une forme un peu plus réduite. Celà ne remet pas en cause non plus la nécessité pour nous de travailler ensemble avec les autorités pour trouver des solutions en faveur des réfugiés », selon lui.

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