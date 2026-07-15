Congo-Brazzaville: Le pays favorise l'intégration socio-économique des réfugiés

Venu pour faire un plaidoyer afin que les réfugiés exercent des activités commerciales et participent activement à la vie socio-économique du Congo, le directeur du bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Abdouraouf Gnon-Kondé, a été surpris de constater que le pays fait déjà des avancées dans ce sens.

Le diplomate onusien, Abdouraouf Gnon-Kondé, à la tête délégation du HCR, a échangé, le 14 juillet à Brazzaville, sur la place des réfugiés dans la vie socio-économique du Congo, avec la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo. Les espaces de commercialisation accessibles aux réfugiés, les enjeux du commerce intra-africain ont fait partie des problématiques évoquées par les deux personnalités.

« Nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a une loi sur le commerce qui est en train d'être réformée pour donner l'opportunité, d'un point de vue légal et juridique, aux réfugiés d'exercer les activités commerciales », a indiqué le directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

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Pour sa part, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a davantage éclairé la lanterne de son hôte sur la politique d'ouverture du Congo qui permet aux réfugiés et à d'autres ressortissants étrangers vivant au dans le pays d'exercer les activités économiques en toute liberté et d'accéder aux projets de développement mis en oeuvre au sein des communautés. « Nous allons continuer à travailler avec le HCR pour nous assurer que les réfugiés sont intégrés dans tous les programmes de développement économique », a fait savoir la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf.

Le gouvernement, a-t-elle poursuivi, accompagne la population locale, notamment les commerçants et les producteurs, pour qu'ils se conforment aux normes de la Zlécaf afin de commercialiser avec le reste de l'Afrique. « On pourrait aussi s'assurer que les réfugiés ont accès à toutes ces facilités », a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, réaffirmant l'engagement du Congo en faveur de l'intégration des réfugiés.

Rappelons le pays accueille plus de 80 000 réfugiés, principalement de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo.