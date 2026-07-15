La France a célébré, le 14 juillet, sa fête nationale avec le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, organisé cette année dans un contexte marqué par une forte mobilisation sécuritaire, une vague de chaleur exceptionnelle et un soutien affirmé à l'Ukraine.

L'ambassadeur Rodolphe Adada, pour le compte de la République du Congo, a été représenté par le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Mardi 14 juillet, jour d'affluence exceptionnelle avec la participation de plus de 50 000 personnes inscrites au préalable. Dans les tribunes, la présence de vingt-cinq chefs d'Etat pour assister au défilé sur le thème du « Réveil stratégique de l'Europe », mettant à l'honneur les trente-cinq pays de la « coalition des volontaires » engagés en soutien à l'Ukraine. Environ 500 militaires issus de cette coalition ont ouvert la parade, en présence de délégations de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne.

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Au total, près de 6 700 militaires, un chiffre record, ont défilé sur la célèbre avenue parisienne aux côtés d'avions, d'hélicoptères, de véhicules blindés et de la Garde républicaine. Le public a assisté également à un premier défilé avec une démonstration d'interaction dynamique entre les forces terrestres et aériennes, illustrant les nouvelles réalités du champ de bataille.

Sur invitation faite par le président Emmanuel Macron au corps diplomatique accrédité en France, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, présent à la tribune présidentielle, a assisté au défilé. A l'issue de cette parade, il a adresé un message d'amitié au pays hôte et rappelé l'importance de ce symbole de l'histoire de la France depuis juillet 1880, célébration de la fête nationale autour des valeurs communes qui généralement prend la forme d'un défilé militaire.

Notons que ce défilé a été le dernier organisé sous la présidence d'Emmanuel Macron.