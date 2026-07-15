Congo-Brazzaville: Belgique - Raviver la coopération parlementaire à travers des échanges

Reçue en audience le 14 juillet à Brazzaville par le président du Sénat, Pierre Ngolo, l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, Emmanuelle Plissart-de Foy, a souligné la nécessité de raviver la relation parlementaire entre les deux pays à travers des échanges et de nouvelles visites.

En poste à Brazzaville depuis quelques mois, la diplomate belge a foulé pour la première fois le perron de l'hémicycle du Sénat pour rencontrer son président. « Nous avons parlé de son expérience comme professionnel, comme politicien et nous avons surtout évoqué la relation du Sénat du Congo avec, d'une part, les autorités parlementaires en Belgique et, d'autre part, l'Union européenne », a expliqué Emmanuelle Plissart-de Foy. Elle a ajouté qu'ils ont également évoqué les différentes périodes de la vie politique du Congo.

L'ambassadrice de la Belgique a exprimé, par ailleurs, sa satisfaction du témoignages du président du Sénat du Congo qui garde de bons souvenirs des parlementaires belges qui l'ont aidé à certaines périodes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La Belgique n'a pas eu d'ambassade au Congo. Nous venons de la rouvrir avec beaucoup d'ambitions tant pour le Congo que pour les autres pays de la juridiction, à savoir le Gabon et la Guinée équatoriale. Nous venons pour écouter mais aussi pour répondre à certains besoins. Nous sommes-là pour approfondir la relation et voir si nous pouvons créer et répondre à des opportunités économiques », a poursuivi Emmanuelle Plissart-de Foy.

Après avoir rencontré quelques membres du gouvernement, la diplomate belge, dont le pays est déjà présent au Congo dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME), entend également oeuvrer dans le domaine de l'innovation. « Tout le monde a formulé des demandes, mais nous n'allons pas pouvoir tout faire. Historiquement, la Belgique est déjà présente sur la dimension des PME, à travers le Figa. C'est une politique qui a été créée par la Belgian Bankers Academy, donc nous allons poursuivre cet accompagnement et, nous allons essayer d'être aussi là pour tout ce qui est innovation. Ce sont, en tout cas, deux thématiques que nous allons poursuivre de façon assez claire », a conclu l'ambassadrice.