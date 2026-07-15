Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Perenco Congo va se doter d'un nouveau siège social à Pointe-Noire

La pose de la première pierre de construction du nouveau siège social de la société Perenco Congo a été effectuée, le 13 juillet à Pointe-Noire, par le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga.

Le futur siège de la société Perenco, avec une vue sur l'océan, est situé au centre-ville sur l'avenue Ma Loango. Il se déploiera sur un espace administratif de 4137,84 m2 et pourra contenir environ 300 personnes sur les niveaux R+1 et R+2. L'édifice sera construit ainsi : au rez-de-chaussée, les aires de stationnement pour les véhicules, abritées sous les pilotis; le premier étage d'une surface totale de 2081,94 m2 ; un grand hall d'accès public et VIP, ainsi que les départements IT, ressources humaines, SCM, géoscience, activation, opérations puits et forage et les espaces communs.

Le second étage, d'une superficie totale de 2055,90 m2, abritera la direction générale, les départements associations et relation tutelle, relation et impact local, finance, QHSE, maintenance, opération, intégrité, projet et les espaces communs. En toiture-terrasse, une terrasse réfectoire de 504,31 m2.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce site sera aménagé sur trois zones, à savoir la zone 1 composée d'un bâtiment administratif R+2 avec une toiture terrasse accessible. La zone 2 composée d'un bâtiment annexe de plain-pied d'une surface totale de 890,02 m2 à usage mixte et modulable pour les conférences, les assemblées générales, les formations et le réfectoire. La zone 3 réservée à l'espace vert avec des espaces piétonniers, des aires de repos extérieures arborées et l'intégration du mat télécom du site.

Pour le ministre des Hydrocarbures, lorsqu'une société décide d'investir dans la construction d'un siège social moderne, conçue en vue d'accompagner son développement sur plusieurs décennies, celle-ci adresse un message clair. Cette société croit au potentiel du pays dans lequel elle investit.

«Depuis son implantation au Congo en 2001, la société Perenco s'est imposée comme un acteur majeur de notre industrie pétrolière. Avec une production d'environ 78 000 barils de pétrole par jour, Perenco contribue de manière significative à la production nationale, à la création des richesses au budget de l'Etat et à l'emploi des congolais. Au fil des années, la société Perenco Congo a démontré sa capacité à prolonger la capacité des champs matures en développant leur production bien au-delà des estimations. Elle a également prouvé son expertise dans le domaine de l'exploration », a-t-il déclaré.

Selon le ministre Stev Simplice Onanga, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement poursuit une politique constante visant à améliorer le climat des affaires, à renforcer la sécurité des investissements et promouvoir un partenariat équilibré entre l'Etat et les opérateurs économiques.

Pour sa part, Grégoire de Courcelles, directeur général de Perence Congo, la pose de cette première pierre de construction du nouveau siège de sa société marque le début d'une nouvelle étape pour cette société au Congo. Cette cérémonie ouvre la voie à la phase de réalisation d'un projet préparé avec rigueur et méthode, qui va révolutionner l'environnement du travail de cette société à Pointe-Noire.

« Ces nouveaux bureaux sont un témoignage de notre ancrage fort en République du Congo. Le début de cette construction coïncide avec les 25 ans de l'arrivée de Perenco au Congo, à travers Congorep. En un quart de siècle, notre trajectoire illustre un engagement constant au côté de la République du Congo, de la SNPC et de nos partenaires. De 100 000 barils en 2001, à plus de 80 000 barils par jour de nos jours, avec une ambition d'atteindre les 100 000 barils par jour dans les prochaines années. Cette évolution témoigne du chemin parcouru mais aussi de la confiance que nous plaçons dans l'avenir ». a-t-il ajouté.