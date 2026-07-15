Sénégal: Bacary Sarr préconise un renforcement des synergies entre les entités de son département

Dakar — Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, a insisté, mercredi, à Dakar, sur la nécessité de renforcer les synergies entre les différentes entités de son département, afin de favoriser un pilotage plus efficace des politiques publiques.

Selon M. Sarr, par ailleurs porte-parole du gouvernement, de cette manière, chaque structure "pourra accomplir correctement sa mission en connaissant ce que les autres sont en train de faire, afin de construire les passerelles nécessaires pour une meilleure circulation de l'information et un meilleur contrôle des actions engagées".

Il s'exprimait en marge d'une rencontre de cadrage et d'orientation réunissant les directeurs généraux, les directeurs nationaux et les présidents de conseils d'administration des structures relevant de son département ministèriel.

Le ministre a présenté cette rencontre comme une première réunion de coordination destinée à mettre à niveau les responsables des structures sur les nouvelles orientations définies par les plus hautes autorités de l'État, tout en leur permettant de présenter l'état d'avancement de leurs programmes et missions.

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"Il faudrait que cette première rencontre permette que tout le monde soit mis à jour, comprenne les nouvelles orientations et ajuste le travail en cours conformément aux directives du président de la République et du Premier ministre", a déclaré Bacary Sarr.

Selon lui, cet exercice doit permettre au département de disposer d'une vision globale des actions engagées, d'améliorer la coordination entre les différentes structures et d'assurer une meilleure cohérence de leurs interventions.

Cette démarche, a-t-il souligné, vise également à renforcer les synergies entre les différentes structures, dont certaines disposent d'une autonomie de gestion.

"Les passerelles entre les structures et les programmes en cours permettront une meilleure harmonisation, mais également un meilleur contrôle de l'action et de l'efficacité du travail pour atteindre les objectifs fixés", a indiqué le ministre.

Les programmes des structures rattachées au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions devront être systématiquement alignés sur les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a-t-il par ailleurs exhorté.

"Tous les programmes qui sont en cours ou qui doivent être mis en place doivent être systématiquement alignés sur les grandes orientations du programme national de transformation Sénégal 2050", a déclaré M. Sarr.