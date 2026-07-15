Sénégal: Kédougou - Une mission de sécurisation mixte conduite dans plusieurs villages de la Falémé (Source sécuritaire)

Kédougou — Un détachement du GARSI 2 de Saraya, de concert avec d'autres forces, a conduit mardi une mission mixte visant à renforcer la sécurité dans plusieurs villages situés le long de la Falémé, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire.

La mission ayant impliqué un détachement du 34e Bataillon d'infanterie de Kédougou, de la Police nationale de Kédougou et d'un détachement des Eaux-et-forêts de Saraya s'est rendue dans les villages de Illimalo, Linguékhoto et Wassangara.

Elle vise à "renforcer la sécurité au niveau des frontières avec le Mali et la République de la Guinée Conakry et la lutte contre l'orpaillage clandestin sur le long de la Falémé", a rapporté la même source.

Pour une meilleure collaboration avec les populations, des lots de maillots et des ballons de foot ont été mis à la disposition des différents présidents des jeunes de ces villages de la Falémé concernés, à savoir Illimalo, Linguékhoto et Wassangara.

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Le poste de santé du village de Wassangara, situé "au niveau des frontières", a bénéficié d'un don de médicaments, signale cette source.

L'armée sénégalaise, conjointement avec la gendarmerie nationale, la direction des parcs nationaux et la Police nationale, avait lancé une opération dénommée "Nawétanes", dans la zone de Falémé, le 13 septembre 2024.

Planifiée par la zone militaire numéro 4, cette opération consiste en des missions périodiques de sécurisation visant à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes sévissant au-delà des frontières.

Le but de cette opération est de soutenir les populations dans les villages les plus isolés.