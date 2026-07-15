Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères discutent du partenariat et de la coopération régionale

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu en début d'après-midi avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas.

Les deux parties ont discuté des moyens d'approfondir les relations entre l'UE et l'Afrique, de relever les défis régionaux et de renforcer la coopération économique.

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Abiy a écrit sur X que la discussion avait été productive, précisant que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur des domaines clés d'intérêt mutuel visant à renforcer le partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Union européenne.

« J'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, pour une réunion productive », a déclaré le Premier ministre.

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Les discussions ont porté principalement sur le renforcement des relations entre l'UE et l'Afrique, tout en abordant des questions régionales urgentes d'intérêt commun, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Abiy et le haut représentant de l'UE, M. Kallas, ont par ailleurs exploré des pistes stratégiques visant à élargir la coopération économique, soulignant leur engagement à renforcer les partenariats en matière de commerce, d'investissement et de développement entre l'Éthiopie, l'Afrique et l'Union européenne.