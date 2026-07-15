Afrique: L'ancien président du Nigeria souligne l'importance du dialogue pour le pays et le continent

Addis Ababa — L'ancien président nigérian et envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, a souligné l'importance historique du dialogue national éthiopien tant pour l'Éthiopie que pour l'ensemble du continent africain.

Lors de l'ouverture de la Conférence sur le dialogue national qui s'est tenue aujourd'hui, M. Obasanjo a exprimé sa profonde reconnaissance au Premier ministre Abiy Ahmed pour son leadership visionnaire, son patriotisme et son dévouement envers l'avenir de l'Éthiopie.

Il a également évoqué les parallèles historiques et sociaux profondément enracinés entre le Nigeria et l'Éthiopie, soulignant leurs parcours similaires face aux défis nationaux.

Soulignant l'importance cruciale de tirer les leçons de l'histoire, l'ancien président nigérian a averti que les conflits internes n'apportaient aucun bénéfice et étaient bien plus dévastateurs que la lutte contre un adversaire extérieur.

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Il a insisté sur le fait que les nations devaient se prémunir avec diligence contre les dangers des troubles civils, exhortant la population à préserver le tissu de son unité.

Saluant les initiatives de consolidation de la paix actuellement menées par l'Éthiopie, M. Obasanjo a félicité la Commission nationale de dialogue pour ses réalisations remarquables et ses préparatifs minutieux menés à ce jour.

Il a souligné que les principaux objectifs stratégiques de ce dialogue consistent à forger une société solide et unifiée, et à rallier tous les Éthiopiens autour d'une grande vision commune.

L'ancien président a en outre souligné que faire de l'Éthiopie une force motrice en Afrique et un pôle d'attraction sur la scène internationale reste un pilier stratégique essentiel de ce dialogue.

Il s'est dit convaincu que ces nobles aspirations sont tout à fait réalisables, et a exhorté l'assemblée à rester résolument concentrée sur ces objectifs stratégiques afin d'assurer un succès durable.