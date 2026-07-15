Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle les participants à la Conférence de dialogue national à assumer leurs responsabilités et à préserver la souveraineté

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à saisir cette occasion unique, qui ne se présente qu'une fois par génération, de façonner l'avenir du pays, exhortant les participants à la Conférence de dialogue national à assumer leurs responsabilités et à préserver la souveraineté du pays grâce à l'unité.

S'exprimant aujourd'hui lors de la séance d'ouverture de la Conférence de dialogue national éthiopienne à Addis-Abeba, le Premier ministre a qualifié ce processus de l'une des initiatives politiques les plus importantes de l'histoire moderne de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a souligné que ce dialogue représentait une occasion historique rare de bâtir une Éthiopie plus forte et plus unie, et de garantir que les générations futures héritent d'une nation ayant surmonté les divisions du passé.

« Nous devons agir avec un grand sens des responsabilités afin que nos enfants ne passent pas à nouveau à côté des opportunités que nous et nos prédécesseurs n'avons pas su saisir », a-t-il déclaré.

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Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que l'histoire offre aux nations des moments décisifs qui peuvent soit devenir des tournants vers le renouveau, soit des occasions manquées qui aggravent les divisions.

Il a exhorté les participants à aborder la conférence avec sagesse, humilité et une vision à long terme pour le pays.

« Ce dialogue offre l'occasion d'écrire une histoire qui renforcera la nation pour les générations à venir », a souligné le Premier ministre, avertissant que ne pas saisir une telle occasion pourrait laisser un héritage qui affaiblirait la cohésion nationale, limiterait le développement et réduirait les perspectives d'avenir du pays.

L'avenir de l'Éthiopie dépend de la construction d'un consensus fondé sur le respect mutuel et un engagement sincère envers des points de vue divergents, a-t-il ajouté.

Citant les anciens de la communauté Afar, le Premier ministre Abiy a déclaré que les participants devaient garder à l'esprit que personne ne peut pleinement comprendre les préoccupations d'autrui sans d'abord l'écouter directement.

« Une solution commune ne peut être trouvée qu'en écoutant l'autre partie », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a en outre appelé les délégués à rechercher des solutions qui servent le bien commun plutôt que des intérêts particuliers.

S'appuyant sur un autre proverbe traditionnel des anciens du Tigré, Abiy a souligné la valeur de la sagesse collective, affirmant que l'échange d'idées entre de nombreuses personnes aboutit à des solutions plus solides et plus durables que les points de vue individuels.

Le Premier ministre Abiy a également rappelé aux représentants qu'ils portaient les espoirs de plus de 130 millions d'Éthiopiens et des générations à venir, les exhortant à délibérer avec sincérité, responsabilité et engagement en faveur d'une paix durable.

Au-delà de l'unité nationale, le Premier ministre a mis en garde contre les acteurs extérieurs cherchant à exploiter les divergences internes de l'Éthiopie à des fins géopolitiques.

S'appuyant sur un proverbe traditionnel de la communauté Tembaro, il a comparé ces acteurs à des vautours qui n'apparaissent qu'après un conflit, cherchant à tirer profit des difficultés de la nation.

Évoquant l'histoire de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a rappelé que les périodes de divisions internes avaient souvent ouvert la voie à des ingérences extérieures, notamment la perte par le pays de son accès direct à la mer Rouge.

Il a déclaré que les campagnes de propagande actuelles reflétaient des tentatives visant à affaiblir l'Éthiopie en attisant les dissensions internes.

« Le peuple éthiopien doit savoir une chose », a-t-il déclaré. « Nos différends doivent être résolus de manière civilisée, autour d'une table. »

Soulignant le droit souverain de l'Éthiopie à déterminer son propre avenir, le Premier ministre a déclaré que les intérêts nationaux ne peuvent être dictés par des forces extérieures.

« C'est à nous qu'il revient de décider de nos affaires », a-t-il déclaré, affirmant que le destin de l'Éthiopie n'appartient qu'à son peuple.