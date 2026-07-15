Afrique: Le dialogue national en Éthiopie peut servir de modèle exemplaire pour l'Afrique , déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — La Conférence nationale de dialogue éthiopienne, dont l'ampleur, le déroulement, la durée et, potentiellement, les résultats qu'elle produira sont d'une portée historique, peut à bien des égards servir de modèle exemplaire pour l'Afrique, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors de l'ouverture de la conférence, le Premier ministre a décrit ce dialogue comme une plateforme inclusive tant par son champ d'action que par son déroulement, sa durée et son impact potentiel.

« Cette conférence est une plateforme globale de discussion, de consultation et de débat qui est véritablement unique dans l'histoire moderne de l'Éthiopie. Elle revêt une ampleur, un processus, une durée et, potentiellement, des résultats monumentaux ; il s'agit d'une initiative d'une importance capitale qui peut, à bien des égards, servir d'exemple fort pour le reste de l'Afrique », a-t-il souligné.

Il a averti que ne pas saisir ces opportunités risquait d'écrire une histoire néfaste, marquée par la division plutôt que par le développement.

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Citant Sun Tzu, ancien général, stratège et philosophe chinois, selon lequel « les opportunités se multiplient à mesure qu'on les saisit », le Premier ministre a ajouté que son gouvernement avait mis à profit ces années de réforme pour mener à bien des réformes politiques, économiques et militaires et améliorer la trajectoire du pays.

Le Premier ministre Abiy a défendu le dialogue national de quatre ans, auquel ont participé des centaines de milliers d'habitants et la diaspora éthiopienne, en le qualifiant d'inclusif plutôt que d'élitiste.

Il a en outre attribué la perte d'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge à des faiblesses internes plutôt qu'à une force suffisamment puissante pour faire obstacle aux intérêts légitimes du pays.

Le Premier ministre a mis en garde contre ce qu'il a qualifié de « vautours planant dans le ciel éthiopien » qui tentent de tirer parti des désaccords nationaux, soulignant que les citoyens éthiopiens devaient choisir eux-mêmes la manière dont les intérêts sont partagés et résister à toute forme de coercition.

Il a déclaré que la résilience de l'Éthiopie trouvait ses racines dans des traditions ancestrales d'arbitrage, de dialogue, de pardon et de réparation, et a fait valoir que le fait d'ancrer la consultation dans cet héritage garantirait sa pérennité pendant des décennies.

L'arbre Warka (sycomore) est un symbole de la culture de réconciliation de l'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre Abiy, expliquant que c'est à son ombre que les différends sont réglés, que des enseignements sont dispensés, que les familles se rassemblent et que les communautés préservent leur histoire.

Abattre l'arbre Warka symbolise le recul de la concertation et la montée de l'intolérance en Éthiopie, a-t-il noté.

Le Premier ministre a cité des proverbes issus de diverses communautés pour exhorter les participants à se concerter dans l'intérêt de l'Éthiopie plutôt que dans celui de leurs propres groupes, affirmant que pour comprendre les griefs, il fallait faire preuve d'écoute et d'engagement au-delà des clivages communautaires.

Il a enfin souligné que ce forum portait une responsabilité non seulement envers la population d'aujourd'hui, mais aussi envers les générations futures.