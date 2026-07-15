Tunisie: L'or vert tunisien, nouvel ambassadeur économique du pays

Le secteur de l'huile d'olive tunisienne poursuit sa progression sur les marchés internationaux. Les exportations d'huile d'olive conditionnée ont atteint un niveau record de 48 mille tonnes durant les huit premiers mois de la campagne actuelle (novembre-juin), dépassant déjà le volume total exporté sous cette forme durant toute la saison précédente, qui s'était établi à 42 mille tonnes.

Cette performance confirme la montée en puissance de la stratégie tunisienne visant à passer progressivement d'un modèle basé principalement sur l'exportation d'huile en vrac vers une approche davantage orientée vers les produits à forte valeur ajoutée, notamment l'huile conditionnée et biologique.

Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la neuvième édition du concours national de l'Office national de l'huile (ONH) du meilleur huile d'olive vierge extra 2026, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a indiqué que l'huile d'olive tunisienne est désormais exportée vers plus de 60 marchés étrangers.

Le ministre a précisé que la Tunisie ambitionne d'atteindre 60 mille tonnes d'exportations d'huile conditionnée d'ici fin octobre, malgré les prévisions faisant état d'une baisse relative de la production lors de la prochaine campagne.

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Selon lui, l'objectif principal demeure la préservation des acquis enregistrés et le renforcement de la compétitivité du produit tunisien sur les marchés internationaux.

352 mille tonnes exportées depuis le début de la campagne

Sur le plan des volumes, le directeur général de l'Office national de l'huile, Moez Ben Amor, a indiqué que la Tunisie a exporté environ 352 mille tonnes d'huile d'olive depuis le début de la campagne en novembre jusqu'à fin juin.

Il a souligné que la progression des exportations d'huile conditionnée illustre une évolution importante dans la valorisation du produit tunisien, avec une orientation croissante vers des produits mieux positionnés sur les marchés mondiaux.

Pour le responsable, l'amélioration de la qualité constitue désormais le principal levier pour accroître la compétitivité de l'huile d'olive tunisienne et renforcer sa présence internationale.

Un concours national aligné sur les standards internationaux

Cette dynamique s'inscrit également dans une démarche de promotion de la qualité. La neuvième édition du concours national du meilleur huile d'olive vierge extra a enregistré une participation record avec 145 échantillons provenant de plusieurs gouvernorats du pays.

Au total, 36 huiles ont été récompensées dans cinq catégories : fruité, fruité léger, fruité mûr, huiles conditionnées et petits producteurs, une nouvelle catégorie créée pour encourager cette frange d'acteurs et valoriser leur contribution au développement du secteur.

Moez Ben Amor a expliqué que l'évaluation des huiles participantes a été réalisée selon les mêmes critères techniques que ceux appliqués dans le prestigieux concours international « Mario Solinas », organisé par le Conseil oléicole international.

Cette démarche vise à garantir la conformité du concours tunisien aux standards internationaux les plus exigeants en matière de qualité.

La qualité au coeur de la stratégie nationale

Pour le ministre de l'Agriculture, l'avenir du secteur oléicole tunisien ne repose plus uniquement sur les volumes de production, mais surtout sur la capacité à créer davantage de valeur ajoutée, améliorer la qualité et gagner la confiance des consommateurs internationaux.

Ezzeddine Ben Cheikh a insisté sur l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé, estimant que les résultats enregistrés sont le fruit d'une mobilisation commune des différents acteurs de la filière.

Il a rappelé que plusieurs structures publiques ont travaillé de manière coordonnée pour accompagner les professionnels, résoudre les difficultés rencontrées et garantir les meilleures conditions d'exportation.

L'huile d'olive, un produit stratégique pour la Tunisie

Au-delà de son poids économique, l'huile d'olive représente également un élément majeur de l'identité tunisienne. Le ministre a estimé qu'elle constitue désormais un « ambassadeur » du patrimoine alimentaire et culturel du pays.

La valorisation de ce produit pourrait également contribuer au développement du tourisme agricole et écologique, alors que l'huile d'olive tunisienne continue de décrocher des distinctions dans les plus grandes compétitions internationales.

À travers le développement de l'huile conditionnée, biologique et haut de gamme, la Tunisie ambitionne ainsi de consolider durablement sa place parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile d'olive vierge extra.