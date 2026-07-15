Tunisie: Un réseau international démantelé à La Goulette - 30 ans de prison et plus de 500 mille dinars d'amendes

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines cumulées de 30 ans de prison, assorties d'amendes financières dépassant 500 mille dinars, à l'encontre de quatre membres d'un réseau international spécialisé dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.

Selon les éléments de l'affaire, cette organisation criminelle opérait entre la Tunisie et un pays européen, en utilisant notamment le port de La Goulette comme point de passage pour ses activités illicites.

L'affaire a éclaté à la suite d'une opération de contrôle menée par les services de la douane et les unités sécuritaires au port de La Goulette. Les agents avaient suspecté un véhicule appartenant aux accusés lors de son passage dans l'enceinte portuaire.

Après une inspection approfondie et un passage au scanner, les images ont révélé la présence d'objets suspects dissimulés dans les cavités des portières du véhicule.

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Le démontage des parties cachées a permis aux agents de découvrir une importante quantité de substances stupéfiantes destinées à être distribuées sur le marché tunisien.

7 kg de cocaïne et plus de 10 000 comprimés saisis

La perquisition a conduit à la saisie de 7 kilogrammes de cocaïne ainsi que de plus de 10 000 comprimés de stupéfiants de différentes catégories.

Les investigations menées par les autorités ont révélé que les suspects ne constituaient pas un groupe isolé, mais qu'ils appartenaient à une organisation internationale structurée et active dans plusieurs pays.

Les enquêteurs ont également établi que les activités du réseau ne se limitaient pas au transport et à la commercialisation de drogues. L'organisation aurait également mis en place des mécanismes destinés au blanchiment des revenus générés par le trafic, à travers leur réintégration dans des circuits économiques présentant une apparence légale.

À l'issue du procès, la justice tunisienne a donc prononcé de lourdes sanctions contre les quatre accusés, confirmant la sévérité des autorités face aux réseaux criminels spécialisés dans le trafic international de stupéfiants.