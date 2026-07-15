Tunisie: Fricassés suspects - 25 personnes hospitalisées à Métlaoui

Vingt-cinq personnes ont été admises, lundi soir, au service des urgences de l'hôpital régional de Métlaoui (gouvernorat de Gafsa) après avoir présenté des symptômes de vomissements et de douleurs abdominales, dans une affaire suspectée d'intoxication alimentaire.

Selon Omar Abdelli, coordinateur régional de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires à Gafsa, cité par Mosaïque FM, les personnes concernées auraient consommé des « fricassés » achetés auprès d'un commerce de restauration rapide.

Alertée par la direction de l'hôpital régional de Métlaoui, l'antenne régionale de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a dépêché ses agents sur place afin de procéder à des prélèvements d'échantillons destinés à des analyses en laboratoire.

Une enquête a également été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet incident et d'établir d'éventuelles responsabilités.

Dans l'attente des résultats des analyses et de la fin des investigations, le commerce concerné a été provisoirement fermé par les autorités compétentes.