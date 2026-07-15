Tunisie: Sfax - Pourquoi la plage de Taparura reste-t-elle fermée depuis des décennies

La controverse autour de la fermeture de la plage de Taparura à Sfax prend une nouvelle ampleur. Des militants, des représentants de la société civile et des responsables locaux réclament désormais son ouverture au public, estimant que cet espace relève du domaine public maritime et doit être accessible aux citoyens.

De leur côté, les autorités justifient le maintien de la fermeture par des considérations liées à la protection du projet Taparura, à la préservation des équipements réalisés et à l'organisation de l'exploitation du littoral.

Intervenant mercredi 15 juillet 2026 sur Diwan FM, Chafik Ayadi, militant de l'Association de la plage du Casino, a indiqué que la mobilisation en faveur de la réouverture de la plage se poursuit. Il a annoncé qu'une réunion du Conseil régional de Sfax est prévue jeudi 16 juillet afin d'examiner une décision visant à permettre l'ouverture de la plage dans les meilleurs délais.

"Il est temps de mettre fin à cette situation", a-t-il déclaré, dénonçant une fermeture qui dure depuis plusieurs années.

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Appels à une réouverture immédiate

Pour sa part, Farid Esslami, membre du Conseil local de Sfax-Ville, a annoncé la tenue prochaine d'une réunion regroupant les différentes parties concernées ainsi que des représentants de la société civile.

L'objectif est de parvenir à une position commune et de réclamer officiellement l'ouverture immédiate de la plage de Taparura, dont l'accès reste interdit au public depuis des décennies.

Le responsable local a rappelé que la loi n°73 de 1995 relative au domaine public maritime ne permettrait à aucune partie de fermer les plages ni de s'approprier une partie du domaine public maritime.

Le débat oppose ainsi les défenseurs d'un accès libre au littoral aux arguments liés à la préservation du projet Taparura, un important programme d'aménagement urbain et côtier lancé à Sfax.

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Tarek Mahdi, a affirmé que la cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani, ancienne ministre de l'Équipement, avait refusé l'ouverture de la plage afin de préserver la valeur foncière du projet et d'éviter une occupation anarchique de la zone côtière.

Vers une nouvelle mobilisation ?

Estimant que les habitants de Sfax disposent d'un droit d'accès à l'ensemble des plages de la région, Tarek Mahdi a appelé les citoyens à organiser un rassemblement de protestation pour réclamer la réouverture de Taparura.

La plage reste ainsi au coeur d'un débat opposant deux impératifs : préserver un projet stratégique d'aménagement du littoral et garantir aux citoyens l'accès à un espace considéré comme relevant du domaine public maritime.