Tunisie: El Kabaria - Viande périmée, produits d'origine inconnue et 13 infractions sanitaires

La municipalité de Tunis a mené, mardi, une vaste campagne de contrôle dans la circonscription municipale d'El Kabaria, ayant permis la saisie et la destruction de plusieurs quantités de produits alimentaires impropres à la consommation, ainsi que le constat de 13 infractions sanitaires. L'opération a également ciblé l'occupation anarchique de l'espace public, avec la libération de plusieurs trottoirs et voies publiques.

Dans un communiqué publié mercredi, la municipalité de Tunis a précisé que cette intervention a été réalisée en coordination avec la direction de la police municipale et en présence d'une inspectrice sanitaire relevant de la Direction de l'hygiène publique.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le contrôle des conditions sanitaires dans les commerces ouverts au public et à garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Des produits alimentaires détruits

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Sur le volet sanitaire, les équipes de contrôle ont procédé à la saisie et à la destruction de plusieurs produits jugés impropres à la consommation. Il s'agit notamment de 3 kilogrammes de viande hachée périmée, conservée dans des conditions ne respectant pas les règles d'hygiène, ainsi que 1 kilogramme de merguez, 3 kilogrammes de pâte à pâtes congelée, 1 kilogramme de salade tunisienne, en plus de 3 litres de jus de citron et de fraise dont l'origine n'a pas pu être identifiée.

Les opérations de contrôle ont également abouti à l'établissement de 13 procès-verbaux pour infractions sanitaires à l'encontre de plusieurs commerces.

Parallèlement, les équipes municipales ont poursuivi leur action contre l'occupation illégale des espaces publics. Elles ont ainsi procédé à la saisie de 215 chaises, à l'élimination de 5 points d'installation anarchique et au retrait de 7 barrières fixes installées sans autorisation.

Les agents ont également établi 3 procès-verbaux administratifs et adressé 3 convocations officielles aux propriétaires des commerces concernés, afin de régulariser leur situation conformément aux procédures en vigueur.

À travers cette campagne, la municipalité de Tunis entend renforcer ses interventions de contrôle afin de préserver la santé publique, améliorer les conditions d'exploitation des commerces et lutter contre les dépassements affectant l'espace urbain.