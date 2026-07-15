Tunisie: Transition écologique - L'Allemagne débloque 218 000 euros pour le reboisement effectué par les Scouts tunisiens

La jeunesse tunisienne se met en première ligne pour restaurer le patrimoine forestier national fragilisé par les incendies et les sécheresses chroniques. Cette mobilisation des jeunes Scouts s'inscrit dans le cadre du programme PAGECTE de la GIZ, baptisé sous l'enseigne : « Nous plantons l'avenir ». Ce plan prévoit la mise en terre de 100 000 arbres à travers les 24 gouvernorats d'ici octobre 2027. Projet qui mobilisera 1 300 jeunes Scouts en synergie avec la Direction générale des forêts et inclut la création d'un sentier écologique à Borj Cédria.

Ce mercredi 15 juillet 2026, les autorités ont officiellement validé l'octroi d'une subvention internationale d'un montant de 218 000 euros au profit de l'organisation des Scouts tunisiens. Et ce, dans le cadre du programme national « Appui à la gouvernance environnementale et climatique en Tunisie pour la transition écologique» (PAGECTE), un projet d'ingénierie environnementale piloté par le ministère de l'Environnement

Le financement assuré par l'Agence de coopération internationale allemande (GIZ), servira de levier budgétaire pour déployer l'initiative citoyenne précitée « Nous plantons l'avenir ». Étalé sur une feuille de route opérationnelle s'étendant de mai 2026 jusqu'à octobre 2027, ce plan sera exécuté en étroit partenariat avec la Direction Générale des Forêts (DGF) relevant du ministère de l'Agriculture.

L'architecture stratégique de ce projet vise à transformer la conscience écologique des jeunes générations en actions concrètes de terrain. Le cahier des charges s'articule autour de six objectifs fondamentaux : la restauration biologique des écosystèmes forestiers dégradés, l'implication active de la jeunesse dans les chantiers de reboisement intensif, la formation technique des structures d'encadrement scout aux enjeux climatiques, le renforcement du tissu associatif régional, la diffusion de l'éducation environnementale en milieu scolaire et l'aménagement de corridors de biodiversité.

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Un objectif de 100 000 arbres et un circuit vert à Borj Cédria

Le tableau de bord et les indicateurs de performance quantitative de ce partenariat affichent des ambitions particulièrement rigoureuses. D'ici l'échéance d'octobre 2027, les Scouts tunisiens devront assurer la plantation effective de 100 000 arbres sur l'ensemble des 24 gouvernorats du pays.

La ventilation logistique de ce contingent végétal prévoit l'injection de 80 000 plants forestiers indigènes au coeur des massifs et parcelles gérés par la DGF. Les 20 000 arbres restants seront implantés au sein des cours d'écoles, des collèges, des lycées, des parcs publics urbains, des maisons de jeunes et des différents centres de campement Scout de par le pays. Chose qui créera de véritables îlots de fraîcheur en Tunisie.

Pour mener à bien cette campagne, l'organisation va mobiliser plus de 1 300 jeunes volontaires des deux sexes. Le renforcement des compétences locales reposera sur la formation technique certifiante de 48 chefs scouts, promus au rang d'ambassadeurs de la culture environnementale. L'enveloppe de la GIZ intègre également un mécanisme de financement en cascade destiné à subventionner directement quatre ONG locales de la société civile oeuvrant dans le domaine vert.

Sur le plan des infrastructures vertes, le projet sanctuarisera la création d'un réseau national d'éducation à l'environnement et financera l'aménagement complet d'un sentier écologique thématique au sein du Centre National des Scouts de Borj Cédria, un espace pédagogique configuré pour initier plus de 1 000 élèves aux éco-gestes et à la préservation des ressources naturelles de la Tunisie.