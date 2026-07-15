Tunisie: Canicule au pays - Le mercure dépasse les 48°C, plusieurs régions suffoquent

La vague de chaleur qui frappe la Tunisie depuis plusieurs jours se poursuit avec une intensité exceptionnelle. Selon la dernière mise à jour publiée mercredi 15 juillet 2026 par l'Institut national de la météorologie (INM), les températures ont atteint des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs régions du pays, avec un maximum enregistré à 48,2°C à Nasrallah , une délégation située dans le gouvernorat de Kairouan.

Les régions de l'intérieur ont été les plus touchées par cet épisode caniculaire. La température a atteint 48°C à Jendouba, tandis que Gaâfour a enregistré 46,5°C. Plusieurs autres zones ont également dépassé le seuil des 43°C, confirmant la persistance d'une forte vague de chaleur qui concerne une grande partie du territoire national.

Au total, 21 régions figurent dans le dernier relevé de l'INM avec des températures supérieures à 43°C, témoignant de l'ampleur de cet épisode marqué par une chaleur intense.

Cette situation intervient après plusieurs journées marquées par des températures largement supérieures aux normales saisonnières, avec un impact particulièrement ressenti dans les régions continentales et du centre-ouest du pays.

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Les autorités sanitaires et les services spécialisés rappellent régulièrement l'importance de limiter l'exposition directe au soleil, notamment durant les heures de pointe, de maintenir une hydratation suffisante et d'accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques.

Alors que l'été 2026 est marqué par une succession de journées très chaudes, les spécialistes soulignent que ces épisodes de fortes températures deviennent plus fréquents et plus intenses sous l'effet du changement climatique.

La Tunisie reste ainsi sous l'influence d'une masse d'air chaud, avec une vigilance maintenue face à la poursuite de ces conditions météorologiques extrêmes.