Tunisie: Mercato - San Diego FC soumet une offre de 3 millions d'euros pour Elias Achouri

Le club américain de San Diego FC a officiellement manifesté son intérêt pour l'international tunisien Elias Achouri. Selon plusieurs médias danois, le pensionnaire de Major League Soccer (MLS) a transmis une offre estimée à 3 millions d'euros afin de s'attacher définitivement les services de l'ailier offensif.

D'après ces mêmes sources, les discussions portent sur un transfert définitif du joueur, qui évolue actuellement dans le championnat danois.

Formé en France avant de poursuivre sa carrière au Danemark, Elias Achouri est aujourd'hui considéré comme l'un des internationaux tunisiens les plus en vue. Ses performances en club et avec la sélection nationale ont suscité l'intérêt de plusieurs équipes étrangères au cours des derniers mois.

Le joueur est toutefois sous contrat avec son club danois jusqu'en juin 2028, ce qui place ce dernier en position de force dans les négociations.

À ce stade, aucune des deux parties n'a officiellement confirmé l'existence d'un accord, mais l'offre de San Diego FC témoigne de la volonté du club américain de renforcer son secteur offensif en misant sur le profil de l'international tunisien.