Tunisie: C'est officiel - Mohamed Haj Mahmoud est Espérantiste

15 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Tunis vient d'annoncer via sa page officielle avoir parachevé toutes les démarches requises au recrutement du joueur Mohamed Haj Mahmoud qui s'est engagé pour trois saisons.

Formé à l'Etoile du Sahel, Haj Mahmoud y avait évolué jusqu'en 2021 avant de rejoindre le FC Logano en Suisse. Il faisait partie des joueurs de l'équipe de Tunisie retenus pour le mondial 2026.

Pour rappel, la formation sang et or avait déjà annoncé plusieurs nouvelles recrues dont la dernière, mardi soir; le milieu camerounais Maël Fernandez Moneybe (19 ans), qui s'est engagé pour quatre saisons.

Plus tôt, le club avait, également, annoncé la signature du défenseur central Raed Chikhaoui (22 ans) pour un contrat de trois saisons.

Par ailleurs, le gardien Montassar Essid, l'ailier gauche Youssef Bacha et le défenseur central Marouane Sahraoui étaient les premières recrues estivales espérantistes.

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