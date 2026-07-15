Tunisie: 648 interventions en 24 heures - La Protection Civile sur le pied de guerre

Le rythme opérationnel des forces de secours atteint des propensions inquiétantes. De l'explosion des incendies, aux accidents de la route et en passant par divers incidents, les forces d'intervention ne savent plus où donner la tête ! Un constat qui a poussé l'administration à relancer, encore une fois, un appel d'urgence au civisme tout en mettant l'accent sur l'impérative du respect des consignes de sécurité.

En effet, c'est via un bulletin statistique officiel publié ce mercredi 15 juillet 2026 par la direction générale de l'Office National de la Protection Civile (ONPC) que le constat a été dressé. On y lit que les différentes unités territoriales ont été sollicitées à un niveau exceptionnellement élevé au cours des dernières vingt-quatre heures.

Rien qu'entre le matin du mardi à 06h00 et ce matin du mercredi à 06h00, les sapeurs-pompiers et les ambulanciers ont mené un total lourd de 648 interventions d'urgence ! Un chiffre qui illustre l'intensité des risques environnementaux et routiers auxquels font face les citoyens au coeur de cette saison d'été.

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La cartographie opérationnelle de ces déploiements de force met d'ailleurs en lumière une répartition sectorielle alarmante des risques. Les interventions médicales demeurent cependant en tête du palmarès où 261 interventions sanitaires d'urgence ont été enregistrées. Celles-ci concernent des prises en charge à domicile pour des pathologies ou des malaises survenus en dehors des accidents de la circulation.

La lutte contre le feu figure parmi les interventions les plus courantes en ces 24 heures passées. Quelques 196 opérations d'extinction d'incendies ont été recensées. Celles-ci ont principalement ciblé des feux de forêts, de récoltes ainsi que des décharges provoquées par la canicule. Sans surprises, ce sont les interventions au niveau routier qui se classent au troisième rang juste derrière les extinctions des incendies.

Quelques 172 interventions de désincarcération, de secours et de sauvetage d'urgence sur les axes routiers et autoroutiers ont eu lieu en une journée. Les urgences maritimes et diverses, bien que moins importantes, ne se sont pas pour autant absentées du tableau avec 16 opérations de sauvetage de proximité menées sur les plages et dans divers secteurs logistiques.

Respect des consignes et port du gilet de sauvetage

Devant la récurrence des noyades et l'incorrigible imprudence de certains estivants, le commandement de la Protection civile a assorti ce bilan d'un communiqué de prévention particulièrement rigoureux. Un appel sérieux à été lancé à la population pour interdire, et formellement, la fréquentation des zones de baignade non autorisées, celles sauvages ou isolées.

Les secouristes préviennent que ces plans d'eau recèlent des courants d'arrachement dangereusement mortels, des fosses abruptes ou des tourbillons thermiques invisibles de surface. Et ce, même si l'eau semble d'une apparence trompeusement calme.

Le volet de la sécurité nautique cible également l'usage des infrastructures hydrauliques de l'intérieur du pays. L'ONPC rappelle l'obligation civile et réglementaire stricte exigeant l'utilisation des équipements de protection individuels. Le port systématique et correctement ajusté du gilet de sauvetage, notamment lors de toute navigation ou déplacement en mer, dans les lacs de barrages ou les retenues d'eau, figure au premier rang.

Le même bulletin a été conclu en rappelant que le numéro d'appel d'urgence unique de la Protection civile, à savoir le « 198 », reste gratuitement accessible 24h/24. Et ce, sur l'ensemble des réseaux de télécommunication de la Nation afin de signaler tout sinistre ou situation de détresse imminente.