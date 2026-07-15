Tunisie: Le plus grand pont de l'autoroute Tunis-Jelma prend forme

Le projet de l'autoroute Tunis-Jelma poursuit sa progression. Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a annoncé, mercredi 15 juillet 2026, que le taux global d'avancement des travaux a atteint 40 %, tandis que celui du huitième lot dépasse désormais 47 %. Le département maintient son objectif d'achever l'ensemble du chantier et d'ouvrir l'infrastructure à la circulation d'ici la fin de l'année 2027, malgré certaines difficultés techniques et administratives.

En visite de terrain dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid, le ministre a inspecté l'état d'avancement du huitième lot du projet ainsi que le chantier du pont enjambant l'oued Zeroud, l'un des principaux ouvrages d'art de cette autoroute.

Un pont construit avec une technologie inédite en Tunisie

Selon Slah Zouari, l'entreprise en charge du huitième lot est la première, parmi les six sociétés mobilisées sur le projet, à avoir entamé la pose de la couche de béton bitumineux, marquant ainsi le début effectif de la phase de revêtement de la chaussée.

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Le ministre a indiqué que le ministère de l'Équipement s'est accordé avec l'ensemble des entreprises adjudicataires pour faire de 2026 l'année de l'accélération de la réalisation de la plateforme routière, saluant le rythme des travaux sur ce tronçon, qu'il a qualifié d'« exemplaire ».

Lors de sa visite, Slah Zouari s'est également rendu sur le chantier du pont traversant l'oued Zeroud. Il a souligné qu'il s'agit de l'un des plus importants ouvrages du projet et du premier pont en Tunisie réalisé selon la technique du pont coulé en place à l'aide d'un équipage mobile de coffrage.

Cette technologie, utilisée pour la première fois dans le pays, permet de renforcer la solidité de l'ouvrage tout en répondant aux contraintes géographiques du site.

Un investissement de 1,7 milliard de dinars

Le ministre a rappelé que le coût global du projet de l'autoroute Tunis-Jelma est estimé à 1,7 milliard de dinars. Son financement est assuré conjointement par l'État tunisien, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

Réparti en huit lots, le projet affiche aujourd'hui un taux global d'avancement de 40 %, alors que le huitième lot a dépassé 47 % de réalisation.

Slah Zouari a toutefois reconnu que certains segments continuent de faire face à des contraintes techniques et administratives, notamment le deuxième lot situé dans le gouvernorat de Zaghouan.

Il a assuré que le ministère poursuit ses efforts pour lever ces obstacles afin de respecter les délais fixés et permettre la mise en service de cette infrastructure stratégique avant la fin de l'année 2027.