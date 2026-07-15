Tunisie: « Nous plantons l'avenir » - 100 000 arbres seront plantés en novembre prochain

Le lancement de l'opération de plantation d'arbres dans le cadre du nouveau projet environnemental « Nous plantons l'avenir », visant à planter 100 000 arbres sur une superficie dépassant 100 hectares répartie dans l'ensemble des gouvernorats du pays, est prévu pour le deuxième dimanche du mois de novembre prochain.

Cette annonce a été faite mercredi 15 juillet 2026 par Mohamed Ben Saïd, sous-directeur de la prospective et de la planification au ministère de l'Environnement, chargé des relations avec les associations, lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale.

Le responsable a précisé que la mise en oeuvre des premières étapes du projet, notamment le creusement des fosses et l'organisation des activités programmées dans le cadre de la campagne de plantation, débutera dès octobre 2026.

Il a également indiqué que le choix des espèces d'arbres prendra en considération les effets du changement climatique, tandis que les plants sélectionnés seront adaptés aux spécificités de chaque région.

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S'étalant sur une période de 15 mois, le projet de plantation de 100 000 arbres s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernance climatique et environnementale lié à la transition écologique.

L'initiative sera réalisée en partenariat avec les Scouts tunisiens et la Direction générale des forêts, sous la supervision du ministère de l'Environnement.