Tunisie: Protéger le figuier de Barbarie - Enactus INSAT atteint la finale avec un projet innovant

L'équipe Enactus INSAT s'est qualifiée pour la finale du concours de projets en phase précoce dans le cadre de la compétition nationale Enactus Tunisia, grâce à son projet innovant baptisé « CactuSafe ».

Ce projet propose une solution basée sur des composants naturels pour lutter contre la cochenille du cactus, un insecte ravageur qui menace les cultures de figuier de Barbarie. L'initiative vise à contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité, tout en préservant la santé des agriculteurs et en favorisant la durabilité du secteur agricole.

Cette qualification en finale récompense les efforts des membres de l'équipe, leur créativité et leur engagement à développer des solutions innovantes générant un impact économique, social et environnemental durable.

À travers « CactuSafe », l'équipe Enactus INSAT met ainsi en avant une approche combinant innovation scientifique, protection des ressources naturelles et soutien aux agriculteurs confrontés aux défis liés à la production du figuier de Barbarie en Tunisie.