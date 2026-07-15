Ethiopie: Le témoignage du pays en matière de dialogue - Une étape décisive vers une paix durable et la croissance, selon un commissaire de l'UA

15 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « Le dialogue national éthiopien constitue un témoignage et un jalon majeur dans la mise en oeuvre d'une paix et d'une croissance durables, car la paix, la stabilité et l'unité du pays sont essentielles pour la région et le continent dans son ensemble », a déclaré Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité.

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence sur le dialogue national en Éthiopie, Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, a salué la profondeur et le niveau de participation de ce dialogue national historique, exprimant la satisfaction de l'UA de prendre part à cet événement historique.

L'Union africaine soutient cet événement historique et cette opportunité historique, a souligné le commissaire, ajoutant que le dialogue national constitue un témoignage et un jalon pour l'Éthiopie dans la mise en oeuvre d'une paix et d'une croissance durables.

Le dialogue national illustre clairement la détermination de l'Éthiopie à garantir une stabilité durable qui reflète la grande diversité des différents milieux de la société, a-t-il ajouté.

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Réaffirmant l'engagement de l'Union africaine à soutenir la réussite du dialogue national, il a souligné l'importance des solutions locales pour une croissance durable, une paix durable et la stabilité.

Le commissaire Adeoye a en outre souligné que la paix, la stabilité et l'unité de l'Éthiopie sont essentielles pour la région et le continent en général, ce pays étant la capitale diplomatique de l'Afrique et le siège de la Commission de l'Union africaine.

Il a en outre réaffirmé la ferme volonté de l'UA de poursuivre sa collaboration avec l'Éthiopie en vue d'instaurer une paix durable, d'assurer la stabilité et de favoriser la croissance durable du pays.

Les 4 000 représentants éthiopiens participent à cette conférence historique de dialogue national, qui donnera lieu à trois semaines de délibérations nationales structurées.

Afin d'orienter ces discussions cruciales, la Commission éthiopienne du dialogue national a identifié huit grands axes de travail, soigneusement définis à partir des priorités fondamentales et des préoccupations systémiques soulevées par les citoyens lors des vastes consultations menées sur le terrain.

Créée en 2021 en tant qu'institution indépendante, la Commission éthiopienne pour le dialogue national a été chargée de faciliter un dialogue national inclusif visant à dégager un consensus sur les questions qui ont historiquement divisé les Éthiopiens et de contribuer à une paix durable, à la stabilité et à l'unité nationale.

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