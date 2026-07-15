Cote d'Ivoire: Promotion de l'excellence en milieu scolaire - Plus de 1 050 bourses d'études distribuées à Grand-Bassam

Les meilleurs élèves des classes d'examen de l'année scolaire écoulée à Grand-Bassam ont été célébrés, le 10 juillet, à l'occasion de la 8e édition du Prix d'excellence en milieu scolaire organisée dans la ville balnéaire.

Avec plus du tiers du budget d'investissement, l'éducation est en tête des priorités du conseil municipal de Grand-Bassam. C'est, en tout cas, ce qui ressort du discours du maire Jean-Louis Moulot, qui présidait, le 10 juillet, dans les locaux de la mairie, la cérémonie du Prix d'excellence en milieu scolaire organisée par la municipalité.

Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves des classes d'examen de l'année scolaire écoulée ont été célébrés devant leurs parents, leurs proches, les autorités administratives ainsi que les chefs de communauté.

Jean-Louis Moulot en a profité pour dresser un bilan chiffré des actions menées par son équipe municipale en faveur de l'éducation depuis son accession à la tête de la commune, il y a sept ans et demi.

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« En sept éditions du Prix d'excellence, ce sont un peu plus de 1 050 bourses d'études qui ont été offertes aux élèves de la ville pour intégrer des universités privées, dont six bourses exceptionnelles pour des études à l'étranger, d'une valeur globale de 46 millions de Fcfa. Au total, 177 élèves ont été récompensés. Nous avons également distribué 40 ordinateurs, 50 tablettes et accordé des centaines de prises en charge scolaires dans le cadre de notre politique de promotion de l'excellence éducative », a-t-il détaillé avec satisfaction.

Pour cette 8e édition du Prix d'excellence, parrainée par le directeur général de l'Ageroute, Fabrice Coulibaly, la meilleure bachelière de la Drenet de Grand-Bassam, Déborah Oi Moayé Konan (312 points au baccalauréat série C), a reçu une bourse d'études au Maroc, accompagnée d'une enveloppe financière.

La deuxième, Anne-Emmanuelle Koffi, a, quant à elle, reçu une bourse d'études à l'Université américaine de Grand-Bassam, également accompagnée d'une enveloppe. Une autre bourse d'études a été attribuée à Sali Diallo, meilleure élève de la série G1.

En outre, les trois meilleurs élèves au Cepe, au Bepc et au baccalauréat, toutes séries confondues, soit 24 élèves au total, ont été récompensés par des prix en numéraire et, pour certains, par des ordinateurs.

Deux enseignants, l'un du primaire et l'autre du secondaire, ainsi que deux agents d'encadrement ont également été honorés pour leur engagement et leur professionnalisme.

Le parrain, Fabrice Coulibaly, a rappelé l'intérêt que le Chef de l'État porte à la reconnaissance du mérite scolaire : « L'excellence est au coeur de la politique du Président Alassane Ouattara. Il était donc important que nous nous joignions à cette initiative, non seulement pour féliciter les meilleurs élèves, mais surtout pour leur rappeler que le chemin est encore long et qu'ils doivent, par conséquent, redoubler d'ardeur afin de devenir, demain, les cadres dont la Côte d'Ivoire aura besoin. »

Si l'autorité municipale et ses partenaires tiennent tant à célébrer les élèves de Grand-Bassam, c'est aussi parce que ceux-ci leur donnent satisfaction en retour.

En effet, chaque année, la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique (Drenaet) de Grand-Bassam figure parmi les meilleures du pays. Pour la session qui vient de s'achever, elle s'est classée première au baccalauréat avec un taux de réussite de 63,58 % contre 40,60 % au niveau national. L'an dernier, cette direction avait déjà occupé la première place au Bepc. À plusieurs reprises, le meilleur bachelier de Côte d'Ivoire est également issu de Grand-Bassam.

« Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les notes, mais aussi le travail acharné, la persévérance et la discipline. Chaque effort que vous fournissez ouvre la voie à un avenir prometteur », a souligné le directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Drenaet), Désiré Alaba.

Construction de nouveaux établissements, réhabilitation des infrastructures, équipement des écoles, distribution annuelle de bourses et de kits scolaires... Les autorités municipales multiplient les initiatives pour maintenir la dynamique de l'excellence scolaire à Grand-Bassam.

Selon Jean-Louis Moulot, ces investissements se poursuivront avec la construction de nouveaux établissements afin de renforcer le maillage territorial. Des salles de classe destinées au préscolaire seront également construites dans les établissements qui en sont encore dépourvus.

« C'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier tous ces partenaires qui acceptent, année après année, de nous accompagner dans la promotion de l'excellence éducative. Merci également à tous les parrains qui se sont succédé, avec une mention particulière pour celui de cette édition. C'est un exemple de réussite académique et professionnelle qui a accepté de partager son parcours scolaire et son cheminement professionnel avec nos enfants », s'est réjoui Jean-Louis Moulot.