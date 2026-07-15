Cote d'Ivoire: Korhogo - Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, échange avec les bénéficiaires du PCR-CI

En visite dans le nord de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a rencontré, le samedi 11 juillet 2026 à Korhogo, les bénéficiaires du Projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire (PCR-CI).

Cette visite de terrain visait à évaluer l'état d'avancement du projet, financé notamment par la Banque mondiale, et à mesurer son impact concret sur les conditions de vie des populations.

Le PCR-CI intervient dans onze régions parmi les plus vulnérables du pays : le Bafing, le Worodougou, le Béré, le Hambol, le Gontougo, le Kabadougou, le Folon, la Bagoué, le Poro, le Tchologo et le Bounkani. Ces régions affichent des indicateurs préoccupants en matière de pauvreté, d'accès à la santé, à l'éducation et de développement du capital humain. Elles connaissent également d'importantes inégalités entre les femmes et les hommes.

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Leur position frontalière avec le Burkina Faso et le Mali les expose davantage aux effets de la crise sécuritaire sahélienne. À ces défis s'ajoutent les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conséquences du changement climatique, ainsi que l'isolement géographique et numérique, limitant l'accès aux services sociaux de base et aux opportunités économiques.

C'est pour répondre à ces multiples défis que le Gouvernement ivoirien, avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), met en oeuvre le PCR-CI à travers une approche intégrée favorisant la connectivité, le développement local et l'inclusion sociale.

Au cours de cette visite, Ousmane Diagana a pu constater les réalisations déjà enregistrées et échanger directement avec les bénéficiaires afin de mieux apprécier les retombées du projet. Les représentants des communautés ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance pour les infrastructures réalisées, soulignant leur impact positif sur leur quotidien.

Selon les responsables du projet, plus de 2 000 kilomètres de routes rurales ont déjà été réhabilités sur une prévision de 4 813 kilomètres, soit un taux d'exécution de près de 50 %. En outre, 900 kilomètres de corridors de transhumance sont en cours d'aménagement. Le programme prévoit également le reboisement de 2 750 hectares, dont plus de la moitié a déjà été réalisée avec l'appui de la SODEFOR.

Le projet accorde une attention particulière à l'autonomisation économique des femmes. Dix-huit organisations professionnelles agricoles (OPA) ont ainsi été dotées de matériels intermédiaires de transport (MIT) afin de faciliter leurs activités. Par ailleurs, 248 écoles et centres de santé répartis dans les onze régions bénéficient désormais de toilettes modernes, de points d'eau potable et d'un accès à l'électricité.

Présent à cette rencontre, Silué Siélé, conseiller spécial du Président de la République, a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les populations bénéficiaires. Il a également salué le travail accompli par la Cellule de coordination du PRICI (CC-PRICI) dans la mise en oeuvre du projet.

Pour sa part, Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, s'est félicitée des résultats déjà obtenus. Elle a invité l'ensemble des acteurs à maintenir leurs efforts afin de faire du PCR-CI un modèle reproductible dans d'autres régions du pays.

« Il faut que ce projet réussisse. Si cela fonctionne ici, nous pourrons reproduire cette approche dans les autres régions de la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré.

À travers le PCR-CI, les autorités ivoiriennes et leurs partenaires ambitionnent de promouvoir un développement local fondé sur une approche participative, dans laquelle les populations identifient elles-mêmes leurs priorités. L'objectif est de renforcer durablement la connectivité, de réduire les inégalités territoriales et d'offrir aux communautés rurales les moyens de prendre en main leur propre développement tout en bénéficiant davantage des fruits de la croissance économique.