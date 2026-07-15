Ile Maurice: Le ministère apporte son soutien avec une aide de Rs 250 000

Le ministère de la Jeunesse et des sports a remis une aide financière de Rs 250 000 au cycliste Miguel Lerace, grièvement blessé dans un accident de la route le 26 juin dernier lors des Championnats nationaux de cyclisme.

Le chèque a été remis mercredi 15 juillet à sa mère, Michelle Lerace, par le ministre Deven Nagalingum, en présence de Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de cyclisme, de l'entraîneur José Achille et de cadres du ministère.

Cette aide exceptionnelle fait suite à une recommandation de la High-Level Sports Unit du ministère, validée par le Conseil des ministres le 10 juillet.

«Je ne voulais pas qu'il subisse des difficultés financières et personnelles en raison de sa passion pour le cyclisme», a déclaré Deven Nagalingum, qui a assuré suivre régulièrement l'évolution de la situation du jeune coureur et lui a souhaité un prompt rétablissement.

La mère de Miguel Lerace a remercié le ministère et la fédération pour leur soutien durant cette période difficile.